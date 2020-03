Un hombre hispano de California central disparó y mató a su hijo de 10 años el lunes por la mañana antes de quitarse la vida en un aparente asesinato-suicidio, según las autoridades.

Victor Gomes, de 43 años de edad, fue encontrado muerto con una herida de bala en la cabeza en una casa que comparte con sus padres en Hanford, dijo el capitán de policía Karl Anderson en una conferencia de prensa, reseñó The Associated Press.

Los padres del hispano se encontraban dentro de la casa en el momento de los disparos.

El niño, identificado como Wyland Gomes, recibió los primeros auxilios por parte de los oficiales, posteriormente fue trasladado en una ambulancia a un hospital local donde murió luego a causa de sus heridas.

“Es un día terriblemente triste para nosotros”, dijo Anderson.

Los registros judiciales revelan que una mujer solicitó el divorcio de Gomes en 2016 y posteriormente Gomes perdió la custodia total de su hijo después de que se informara que tenía pensamientos suicidas y que poseía un arma, dijo el capitán.

La policía dice que Gomes refutó el informe, alegando que no era suicida, pero que aún tenía que entregar su arma a la policía.

Al hispano se le ordenó entregar su arma al Departamento de Policía de Hanford, que todavía tiene el arma, dijo.

