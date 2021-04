El esposo de Rossana Delgado, la madre hispana desaparecida desde el pasado viernes, suplica ayuda

La autoridades no han localizado pistas contundentes para dar con el paradero de la mujer vista por última vez en una tienda Ross

Entre lágrimas, Yhony Castro pide que la policía agilice la búsqueda A punto de cumplirse una semana del caso de Rossana Delgado, una madre hispana desaparecida de oficio taxista vista por última vez presuntamente en una tienda Ross, ahora su esposo Yhony Castro habló con Mundo Hispánico suplicando que las autoridades logren esclarecer el caso. Visiblemente afectado, con lágrimas en los ojos y súplicas, Yhony Castro contó: “Hicimos un reportero pero aún no me han dicho que van a investigar, ayer de la tienda Ross me dijeron que no ha ido nadie (de la policía), fueron a mi casa buscaron su ADN, metieron toda la información pero dijeron que esperara una llamada y no sé más nada…”, comenzó explicando el esposo de Rossana Delgado. El esposo de la madre hispana desaparecida hace súplica La madre hispana desaparecida de 37 años continúa sin ser localizada a una semana de ‘haberse esfumado’, y sin pistas contundentes del caso, su esposo reclama: “Esperamos hasta el lunes para poder acceder a las cámaras (de la tienda Ross donde aparentemente fue la última localización del GPS del taxi de Rossana Delgado), y ellos ya sin policías me dejaron acceder y me mostraron el video, accedieron a que lo grabara y fui donde vi que mi esposa andaba ese día por plaza Fiesta”, añadió. Según palabras del esposo de Rossana Delgado, la venezolana trabajó su hora laboral normal, apagó el GPS y se fue a su casa a descansar, pero retornó a las 2 de la tarde a un viaje, pues un cliente aparentemente la llamó: “No sabemos qué número, ya tenemos todo el rastreo de sus llamadas, se lo pasamos a la policía, pero aparentemente la llamaron por what’s, app y eso no se puede rastrear”, expresó.

El esposo de Rossana Delgado está desesperado A pregunta expresa sobre la mascarilla que aparentemente encontró en el lugar en donde supuestamente se apagó el teléfono de su esposa, Yhony Castro aseguró que la policía ya tomó dicha pista como prueba para el caso: “Es para comprobar si es el ADN de mi esposa, porque son dos mascarillas y buscarán de quién es la otra sangre, las autoridades me mostraron imágenes porque parece que hay un caso similar, pero no sé si el mismo día”, añadió. “Donde encuentran las mascarilla es simplemente la dirección donde apagan su teléfono, pero hay otra dirección donde dar ella aproximadamente una hora, es una dirección donde fui y gritamos y casi me meten preso por intentar, pero lamentablemente no te da el pin exacto de la casa en donde tú estás pero un vecino dice que vio un carro pequeño ahí rojo pero la policía no podía hacer nada”, aseguró Yhony Castro.

Un Ford Focus 2017 era el que conducía Rossana Delgado antes de desaparecer en tienda Ross Yhnony Castro añadió que el coche de su esposa Rossana Delgado es un Ford Focus rojo 2017 con rines negros, que no han localizado tampoco ni ninguna pertenencia de la madre hispana desaparecida. El hombre con lágrimas expresó que su familia se encuentra muy preocupada: “Es mi única familia mis hijos y su hermana, no tenemos más familia aquí sólo los amigos que nos están apoyando, la gente que nos vamos haciendo familia porque aquí te vas haciendo familia de los venezolanos porque dejas a tu familia atrás… mucha gente nos está apoyando, está difundiendo, les pido perdón si no los atiendo, no he podido, todo mundo quiere entrevistarme, pero no puedo”, comentó llorando.

Yhony Castro, esposo de la madre hispana desaparecida se encuentra devastado “Ayer me encerré en mi casa, me dice su hermana ‘vamos, salgamos’, pero le dije ‘ya no sé qué hacer más’, le hemos dado todo a las autoridades que son las que tienen el poder son las personas preparadas para todo esto, nosotros ya no hayamos qué hacer, corremos, vamos, salimos, pero siempre vamos a un lugar incierto”, comentó devastado Yhony Castro. El esposo de Rossana Delgado devastado pidió a la gente difundir el caso para identificar cualquier pista que lleve hasta su esposa: “No sé si la están drogando, si la están obligando a hacer cosas, no sé qué pueda estar pasando”, dijo sin contener sus lágrimas.

“Siempre ha sido de carácter fuerte”, asegura el esposo de Rossana Delgado “Mi esposa siempre ha sido de carácter fuerte, nosotros llevamos 22 años juntos… sí hemos pasado por separación pero me lo ha dicho, nos hemos dejado 15 días, le he dicho me voy, pero nos damos un espacio solamente, jamás hemos desaparecido, jamás hemos hecho algo de esto, no iba a desaparecer, algo está pasando con mi esposa”, expresó. Hasta el momento, el esposo de la madre hispana desaparecida, no ha acudido al consulado para solicitar ayuda al caso de Rossana Delgado, sin embargo será una medida a considerar dado que el caso no ha acelerado como Yhony Castro quisiera y mitigar la angustia del paradero de su mujer.

El apoyo de la comunidad hispana al caso no se hizo esperar Los comentarios en la transmisión en vivo desde la página de Facebook de ‘Mundo Hispánico’ aparecieron: “Pídanle con mucha fe a Dios, el es misericordioso él la va a devolver bien, fuerza”, “Madre mía de Guadalupe cuídala y protégela de tanta maldad ayúdala padre mío”, “Nos unamos ayudar a nuestro amigo todos los hispanos”. “Hay no que pena ojalá aparezca sana y salva”, “También que lo investiguen a él muchas veces los esposos o las matan o las “obligan” a tomar decisiones drásticas de tanto maltrato”, “Confía en Dios me imagino el dolor que siente Dios ten misericordia”, “Puede ser que tenga un hombre aparte de su pareja y esté disfrutando con él”, añadieron.

Encuentran mascarilla ensangrentada en la última ubicación de la desaparecida Encuentran mascarilla con sangre y la relacionan con mujer hispana desaparecida en Georgia vista por última vez en una tienda Ross. Un nuevo hallazgo se registró en el caso de la madre hispana Rossana Delgado, de 37 años reportada como desaparecida desde el pasado viernes en metro Atlanta, Georgia, cuyos familiares llevan más de tres días sin noticias de su paradero por lo que reportaron el caso a la Policía del Condado de Barrow. Según un reporte publicado por Noticias Univisión Atlanta, Yhony Castro, esposo de la desaparecida, dijo que la última ubicación antes de que apagaran el teléfono de su esposa se registra en una casa en Decatur y aseguró que se movilizó hasta allá pero no pudo hacer nada por derecho a respetar la propiedad privada.

La última conversación con su esposa fue el viernes por la noche Castro dijo a Noticias Univisión Atlanta que donde apagaron el teléfono encontraron una mascarilla llena de sangre la cual aunque no lo expresó en sus declaraciones puede estar relacionada a la desaparición de su esposa y madre de sus hijos, que está desaparecida desde el pasado viernes. Asimismo, Castro dijo que cuando fue al lugar que registró el GPS de la última ubicación de su esposa, después de que ella iría a la tienda Ross, no logró conseguir el teléfono ni alguna información que lo lleve a dar con el paradero de su esposa. “Hemos hecho todo lo humanamente posible para conseguir a mi esposa”, expresó con desesperación el esposo de la desaparecida.

Hispana desaparecida: ¿Quién es Rossana Delgado? Yhony Castro, esposo de la madre hispana desaparecida, dijo que la última vez que conversó con su esposa fue el viernes en la tarde, cerca de las siete de la noche, y que esta le dijo que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta para hacer unas compras. “Cuando me dijo que si ya iba para la casa que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa, yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tiempo”, indicó Castro quien se encuentra desesperado sin saber qué más hacer para encontrar con su esposa. Si quieres saber más de esta misteriosa desaparición, continúa leyendo esta información que MundoHispánico ha publicado sobre el caso. Archivado como: Encuentran mascarilla con sangre.