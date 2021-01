Segun informes, números de teléfono de usuarios de Facebook se venden en Telegram

Una investigación realizada por el portal Motherboard habría dejado a Facebook: un grave fallo en la plataforma tendría como resultado el acceso a una base de datos que contiene información personal acerca de usuarios de esta red social.

Un grave fallo de Facebook habría resultado en el acceso a una base de datos en la que se encuentra el número telefónico de los usuarios de esta plataforma

El primer fallo se habría dado en 2019, y aunque este fue resuelto, el bot en cuestión consiguió el acceso a la información privada de más de 500 millones de usuarios

Estos datos habrían sido desbloqueados por una cantidad de $20 dólares cada uno y, de acuerdo con algunos reportes, continúan siendo accesados por hackers

La privacidad es uno de los temas más recurrentes en las redes sociales, y en varias ocasiones se ha acusado a algunas de ellas de mal utilizar sus bases de datos, lo que ha llevado a que algunos países implementen medidas más estrictas con respecto a este tema.

Ahora, es Facebook quien se encuentra en graves problemas, ya que recientemente un reporte elaborado por el portal Motherboard dio a conocer que alguien ha conseguido acceder a una base de datos de esta red social.

La base de datos en cuestión contiene los números telefónicos de los usuarios de Facebook, y uno de los rumores principales es que los números están siendo vendidos por medio de un bot en Telegram.

Fue el investigador Alon Gal quien dio con la vulnerabilidad expuesta. Galn explicó que, quien quiera que esté detrás del manejo del bot, asegura tener información personal de más de 500 millones de usuarios de Facebook después de acceder a ella por medio de una vulnerabilidad en la plataforma, en 2019.

La persona detrás del bot llegó a la conclusión de que el manejo de los datos se haría de forma más efectiva por medio de Telegram, ya que la plataforma cuenta con dos funciones que permiten reconocer el número telefónico de una persona con tener el nombre de usuario en Facebook; o, bien, si cuenta con el número de teléfono, puede acceder a su nombre en la red social.

El beneficio mayor que se puede obtener por medio del bot es ofrecer la información personal de los usuarios, en este caso su número telefónico, a cualquier que esté dispuesto a pagar por él.

Por ejemplo, aseguran los expertos, un número telefónico o identificación de Facebook puede llegarse a vender por $20 dólares o en paquetes de números por hasta $5.000 dólares.

Esto no es nuevo: el fallo se dio a conocer por primera vez en 2019, aunque los datos más recientes del bot se dieron el pasado 12 de enero de 2021.

Hasta el momento, se desconoce si Facebook ha tomado medidas al respecto o si se ha iniciado una disputa legal para dar por terminada esta situación, aunque se espera que la compañía comandada por Mark Zuckerberg defina las medidas a tomar en los próximos días.

Una de las ventajas que algunos han señalado es que, al ser un bot que data de 2019, muchos de los números telefónicos han sido desactivados; no obstante, para los expertos esto no representa mucha diferencia, pues aseguran que las personas no suelen cambiar de número telefónico con tanta frecuencia.

Lo más alarmante para los investigadores y aquellos que se han dado a la tarea de analizar este tipo de fallo, es que la vulnerabilidad que permitió el acceso a la base de datos no es nueva, y esta continúa circulando en el internet.

Facebook continúa estando en medio de la polémica: Además de los ‘bots’, los grupos de conspiración han usado a la plataforma para difundir ideas extremistas

Además de los fallos en su privacidad, ahora Facebook también tiene que lidiar con la presencia de grupos radicales en su plataforma.

Las pasadas elecciones presidenciales propiciaron que las redes sociales se llenaran de grupos como QAnon, quienes han ideado diferentes hashtags para promover teorías de conspiración.

Debido a la polémica, Facebook ha tenido que recurrir a la toma de decisiones abruptas. Esto, con el fin de ponerle un alto a la propagación de información falsa o peligrosa.

Los grupos de conspiración como QAnon representan una amenaza y atentan contra los términos y condiciones de plataformas como Facebook.

Por medio de un comunicado, la plataforma llegó a asegurar que “Ya hemos eliminado contenido que incita la violencia, y prohibimos el acceso a las organizaciones o individuos que han declarado una misión de violencia.”

Por otra parte, también afirmaron que “hemos observado movimientos cada vez más grandes que, si bien no organizan de manera directa actos de violencia, sí han celebrado actos violentos, además de que han demostrado contar con armas y declarar que las van a utilizar; también han demostrado tener seguidores con patrones de conducta violenta.”

A pesar de las críticas que Facebook ha recibido, las medidas que ha implementado han servido como punto de partida para que otras plataformas eviten la generación de información relacionada con teorías de conspiración en redes sociales.

Otra de las plataformas que ha tomado medidas similares ha sido Instagram, que ha suspendido de manera temporal algunas cuentas relacionadas con QAnon, que han utilizado hashtags como “WWG1WGA” o “Where We Go One, We Go All.”

En Instagram, este tipo de cuentas están ligadas a la propagación de información falsa relacionada con el Covid-19 y con asuntos de índole política, y más recientemente con el proceso de vacunación contra el virus.