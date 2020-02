Página

Crónica: Venezolana secuestrada 30 años por su pareja.

Mathías Enrique Salazar Moure tuvo en cautiverio 34 años… pero hay una sorpresa más.

¡No era la única! Había dos mujeres más privadas de la libertad por este criminal.

Imagina esto, hermano. Una mujer te mira con ojos temerosos y te pregunta si puede ver una película de 1995 que no vio nunca… la historia de Morella te va a impactar.

Esa misma mujer, ya de mediana edad, no respiró el aire puro, no paseó ni se comió un helado, no sabe de Netflix ni de los smarthphones, no tiene idea de qué pasó con su familia y su familia no tiene idea de qué pasó con ella.

Tiene miedo de todo. Pide permiso para mirar por la ventana, para ir al baño, para respirar fuerte. Es sumisa y se le llenan los ojos de lágrimas cuando le preguntan por su vida.

Esa… es Morella.

Morella tiene 49 años y hace más de 30 que fue retenida y sometida bajo amenaza de muerte por Mathías Enrique Salazar Moure, alias “el gordo Mathias” en un apartamento del Conjunto Residencial Los Mangos (Aragua, Venezuela).

El 23 de diciembre de 1988 Mathías Enrique Salazar Moure, de 23 años, era el novio de Morella. La convenció de que debían huir juntos de su familia porque no lo aceptaban.

Ella aceptó sin dudarlo y se encontraron en la terminal de Valencia (Carabobo).

Y ese fue el principio de su calvario.

La llevó a Morella un apartamento del piso 4 de la torre C en el Conjunto Residencial Los Mangos, en la avenida Constitución de Maracay (Aragua).

La amenazó de muerte si salía de allí. No podía ver la luz del día ni asomarse a la ventana.

31 años estuvo sin luz, oyendo la radio y viendo canales regionales en la televisión.

Durante ese tiempo, cuando alguien escuchaba un ruido en el departamento y le preguntaban a Mathías, él decía que era la mujer de la limpieza.

Es que “el gordo Mathías”, no vivía con Morella.

Solo la visitaba para abusar sexualmente de ella y golpearla.

¿Cómo es que Morella nunca se liberó durante todo este tiempo? ¿Cómo es que los vecinos no supieron que esta mujer estaba cautiva y vivía un infierno en la Tierra?

#Sucesos | SECUESTRADA 32 AÑOS😨 La vida de Morella se detuvo el 23 de diciembre 1988. Ese día su novio, Mathías Enrique Salazar Moure, de 23 años para entonces, la raptó👥 Aquí la historia 👇https://t.co/TOWRRdRoHN — La Prensa del Táchira (@LaPrensaTachira) February 7, 2020

Mathías y Morella se hicieron novios cuando ella tenía 17 años y él 23.

Ella no sabía todavía nada del mundo, apenas había terminado el colegio. Estaba enamorada y quería, como todos los adolescentes, luchar por su amor.

Además, Mathías era agresivo, mucho más fuerte que ella física y mentalmente.

Por eso, solo tomó la ventaja que le daba la inexperiencia de ella. En vez de consentirla y llenarla de amor, la llenó de golpes, abusos y hambre.