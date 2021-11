Hijo de Lupita D’Alessio sufre accidente

Su novia iba conduciendo cuando chocó con otro auto

¿Qué paso con el hijo de la cantante? Terrible accidente. El programa de Suelta la Sopa sacó a relucir el terrible accidente en el que estuvo involucrado el hijo de la cantante Lupita D’ Alessio, César D’Alessio y su novia Renata Escorcia después de que chocaran junto con otro auto en las calles de la Ciudad de México. Afortunadamente no hubo perdidas humanas. Fue la noche de este dos de noviembre cuando se dio a conocer a través del programa de espectáculos Suelta la Sopa que el hijo menor de la cantante mexicana Lupita D´Alessio había sufrido un accidente vehicular junto a su novia Renta Escorcia, quien presuntamente era la que manejaba el auto. Hijo de Lupita D’Alessio sufre terrible accidente automovilístico A través de la cuenta de YouTube del programa de la cadena de Telemundo, se informó que la pareja iba manejando cuando se estamparon contra otro coche que iba en la vía, provocando que ambos vehículos quedaran completamente destrozados por el impacto, tras esto, las autoridades llegaron y se llevaron a la novia de César a la comisaría, junto con el otro sujeto. En el lugar de los hechos, los reporteros del programa arribaron al lugar, y ahí se encontraba César D’ Alessio, quien se mostro tajante ante los cuestionamientos de la prensa, afirmando que él no sabía lo que estaba pasando, pidiéndole a la prensa que por favor se fueran, mostrando el carácter que incluso ha llegado a caracterizar a su madre Lupita D’Alessio.

Hijo de Lupita D’Alessio responde tajante tras sufir terrible accidente automovilístico “No tengo ni idea de que pasó”, comenzó a hablar el hijo de la cantante al tratar de huir a los cuestionamientos que le hacían los reporteros sobre el accidente vehicular que tuvieron, “la gente dice muchas cosas, y no sé de qué hablas, por favor ya váyanse a dormir, gracias, no molesten a la gente; saben que yo no hablo con la prensa”, comentó tajante ante lo sucedido. Durante el video, se podían ver los coches completamente destrozados de la parte delantera solamente. Por otro lado, la cuñada del otro involucrado dio su versión de los hechos, apuntando inclusive que la novia de César probablemente venía bajo los efectos del alcohol o drogas, afirmando que su cuñado había terminado muy lesionado:

¿Quién tuvo la culpa? En su narración, la mujer afirmó que Renata Escorcia, y el hijo de Lupita D’Alessio venían a exceso de velocidad, lo que provocó que se estamparan contra el vehículo de su cuñado, del cual no se sabe aún el nombre: “Mira lo que pasó es esto, vino una muchacha, que es novia de César, quien venía manejando”, inició. “Mi cuñado, iba por la esquina y la muchacha venía así, a todo (rápido) y lo chocó, y has de cuenta que lo hizo como un trompo (a su cuñado), entonces como por acá quedó (varios metros más lejos). Entonces creo que a la muchacha le dio una crisis de ansiedad, algo así, la verdad no sé si venía borracha y drogada”, comentó la supuesta cuñada de la otra persona involucrada en el accidente automovilístico.

La novia del hijo de Lupita D’Alessio terminó muy lastimada Posteriormente a estas declaraciones, se informó que la novia de César D’Alessio, hijo de la cantante Lupita D’ Alessio y el otro hombre resultaron heridos, Renata Escorcia de la parte de la cabeza y el pecho, mientras que el hombre se apuntó que presuntamente “no podía caminar bien”: “El muchacho del otro carro (su cuñado) no puede caminar, y le duele toda la parte del hombro y del brazo, y la muchacha (Renta Escorcia) tenía todo el pecho ensangrentado y como que tenía algo en la cabeza”, tras esto la mujer afirmó que tanto a la pareja del hijo de la cantante como al otro hombre involucrado ya estaban en la fiscalía declarando su versión de los hechos ante este accidente automovilístico.

Novia del cantante aparece vendada de la cabeza Tras estas declaraciones de la presunta cuñada de uno de los involucrados, los reporteros de Suelta la sopa se fueron a la delegación, en donde vieron a la novia del hijo de Lupita D’Alessio vendada de su cabeza, mientras que el otro hombre sí parecía estar cojeando un poco de su pie, ahí también se encontraba César esperando por su novia afuera de la delegación. Renata Escorcia, al igual que su novio, decidió no contestar a ninguno de los cuestionamientos de la prensa, ni afirmar ni negar nada respecto a los hechos, por otra parte, el hombre involucrado tampoco quiso hablar d ellos sucedido. Por el momento se sigue buscando y recaudando más información respecto a este aparatoso accidente automovilístico. VIDEO AQUÍ

Hijo de Lupita D’Alessio dice que fue golpeado en casa del exgoberandor del Estado de México Antes de que se diera a conocer el terrible accidente automovilistico en el que estuvo involucrado César D’Alessio y su novia Renata Escorcia, fue en diciembre cuando el más pequeño de los hijos de la cantante, afirmaban que había sido burtalmente golpeado en la casa del exgobernador del Estado de México, Arturo Montiel. A través de una transmisión en vivo en redes sociales, y que retomó el periodista argentino Javier Ceriani en su cuenta de Instagram, el músico dijo que los hijos del exgobernador del Partido Revolucionario Institucional lo golpearon luego de que fuera contratado para ofrecer un show privado.

Pide justicia tras haber sido golpeado Con el rostro ensangrentado, César D’Alessio explicó que le rompieron la cabeza y que su pareja, quien también aparece en el video, fue encerrada en un automóvil mientras a él lo golpeaban: “Soy hijo de Lupita D’Alessio, me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel, del PRI, me sacó a golpes de su casa, me abrió la cabeza, pido justicia”, expresó, También compartió que fue contratado para dar tres horas de show, que finalmente fueron cinco, pero que la gente del exgobernador lo sacó con violencia de la casa sin motivo aparente: “Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir, el señor Arturo Montiel, del PRI, él me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento en su casa, aquí en Jazmines 1, me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia, mi mujer que trabaja conmigo”.

Los amenazaron de muerte El músico aseguró que los estaban amenazando de muerte tanto a él como a su pareja: “Si nos pasa algo, si nos morimos es culpa de Arturo Montiel, él me hizo esto, el señor Arturo Montiel me partió la mad…, él y su familia, en especial sus hijos”, para finalizar argumentando que no parará hasta que se haga justicia. En otra parte del video, el hijo de Lupita D’Alessio comentó que no hubo ningún motivo para que lo agarraran a golpes: “El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la ching… Exhorto a las personas que me conocen que me ayuden, que me ayuden a salir de aquí, estamos encerrados mi mujer y yo”, dijo César D’Alessio.

Los hermanos D’Alessio afirman que César ya está bien Durante ese momento, la ‘Leona Dormida’, no ha hablado en ese momento, sin embargo, sus otros hijos, Ernesto y Jorge D’Alessio, se expresaron en sus respectivas cuentas sociales. En primer lugar, Ernesto D’Alessio agradeció a todos por su preocupación y que están al pendiente: “Mi hermano ya está siendo asistido y no está solo”. Por su parte, Jorge D’Alessio, fundador del grupo musical Matute, compartió una imagen en sus historias de Instagram que dice lo siguiente: “Gracias a todos por su preocupación, mi hermano César D’Alessio ya está acompañado y siendo asistido, por supuesto no está solo, bendiciones a todos”.