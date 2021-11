“Se lo voy a mandar a tu mamá”: Novia de Octavio Ocaña comparte video inédito del actor (VIDEO)

Fue precisamente el 24 de junio de este año que subieron algunas fotos de su compromiso a sus cuentas de Instagram. Se ve que ambos aparecen en un restaurante y ella presume su anillo de compromiso con un post que dice “Te amo You and Me”, esto generó muchas vistas con miles, de personas que se sumaron a su felicidad por lo que sería su próxima unión.

La joven publicó lo siguiente: “Una casi esposa feliz make up by @silemakeupartist @silemarquez @julymakeupstudio @themakeuph” y de inmediato recibió la pregunta que todos esperaban “Para cuándo el bodorrio?”. Algunos más comentaron: “Yo quiero una exactamente igualita para mi boda ¿Saben dónde la puedo encontrar?”, y “la más bonita”. Archivado como: Novia Octavio Ocaña Nerea Godínez video inédito

“¿Cómo era la relación con el hijo de su novia?”

Una semana antes de morir, Octavio Ocaña de Vecinos, se divertía con su pareja y el hijo de esta en la Alameda Central de la Ciudad de México. El actor que dio vida al personaje “Benito” de la serie “Vecinos”, murió de un impacto de bala en la cabeza luego de una persecución con policías en Cuautitlán Izcalli.

Tras su muerte, su pareja Nerea Godínez compartió en redes sociales su sentir: “Lloré porque tu voz no está en la casa, reí porque me amaste con todo tu ser, es una mezcla que me agarra el alma y rompe en cada esquina de mi ser… Me dejas muerta en vida”. Archivado como: Novia Octavio Ocaña Nerea Godínez video inédito