Según la información que comenzó a circular por diversos usuarios de redes sociales, el día de su detención #ovidioguzman usaba una camisa de la marca mexicana "Cuidado con el perro" con un precio que no rebasa los 300 pesos, sin embargo una característica en la prenda, delató su verdadera marca. En la camisa azul celeste se podía observar un cuadro azul marino en la parte baja, un elemento característico de la marca española Purificación García, la cual según la página oficial, rondan entre los 1,580 hasta lo 3,080 pesos. Purificación García describe la marca como: camisa regular fit en popelín de algodón con detalles de fil-coupé multicolor sobre diseño de cuadro vichy. Cuello con abotonado oculto y logo PG bordado en el bajo.