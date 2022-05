¡Hija de Jenni Rivera confirma que se operó para bajar de peso!

Sin necesidad de quedar completamente delgada, la hija de Jenni Rivera se mostró mas que contenta con sus resultados y los presumió. Por su parte, los seguidores de Jenicka la felicitaron y le hicieron llegar comentarios de lo más positivos; “So happy for you babe, ya estabas bien Buena como se dice en Panamá pero ahora vas a estar buenísima”, le comentó Iris Beilin, una influencer panameña. Archivado como: Hija de Jenni Rivera se operó (VIDEO)

Hija de Jenni Rivera se operó: Sus seguidores le demostraron todo su apoyo

Además de eso, mucha gente reconoció que no cualquier es capaz de hablar con la verdad y decir que se operó, pues prefieren negarlo. También, le dijeron que es una inspiración. “Me inspiras tanto y estoy tan orgullosa de ti. Te mereces el mundo mi hermana, has trabajado tan duro”, “Feliz por ti amor ¡Trabajas tan duro en el gimnasio y eso nunca pasará desapercibido! No puedo esperar a ver los resultados”.

“Sabemos que es difícil sentirse así con lonjitas, yo seguido tengo esa inseguridad”. Muchas mujeres por los comentarios compartieron su sentimiento, pues hay muchas que dicen sentirse con la misma inseguridad. “Es lo mejor que pudiste haber hecho, si yo fuera tu también lo haría”. (VIDEO) Archivado como: Hija de Jenni Rivera se operó