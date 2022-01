A más de nueve años de la muerte de Jenni Rivera, surgen nuevas revelaciones

Diseñador de La Diva de Banda confiesa si la cantante confiaba en su hermana Rosie o no

Además, Adán Terriquez exige buena paga por vestidos de muñecas exclusivas A más de nueve años de la muerte de la cantante Jenni Rivera, surgen nuevas revelaciones, pues ahora su diseñador de cabecera, Adán Terriquez, confiesa si La Diva de la Banda confiaba en su hermana Rosie o no, además de que exige buena paga por vestidos de muñecas exclusivas. En entrevista que dio para el programa De primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, el creador compartió lo que Jenni le dijo semanas antes de que perdiera la vida de forma trágica en un accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 luego de dar un exitoso concierto en Monterrey, Nuevo León. El video está disponible en el canal de YouTube de Imagen Entretenimiento. ¿Jenni Rivera confiaba en su hermana Rosie para que cuidara de su fortuna? “En el último mes, o mes y medio, hubo muchos movimientos importantes porque no sé qué pasaba. Había mucho movimiento: cambiaron testamentos, cambiaron aseguranzas, cambiaron muchas cosas y ahí escuché a Jenni decir que la única persona que estaba capacitada era su hermana“. Adán Terriquez reveló que Jenni Rivera le tenía mucha confianza a Rosie, aparte de que sus hijos (Jacqie, Jenicka, Michael y Johnny) estaban chicos y de que tenía problemas con Chiquis: “La más sensata para manejar una compañía era Rosie, pero ahora con los problemas que surgieron, pues a lo mejor no era la indicada”.

Adán Terriquez tuvo problemas con Rosie Rivera En otra parte de esta entrevista, el diseñador de Jenni Rivera no tuvo reparo en decir que tuvo problemas por la forma en que Rosie manejó los negocios que él había planeado con La Diva de la Banda antes de su muerte: “Jenni y yo ibamos a sacar una línea de vestidos de quinceañeras que se llamaba Princesas de Jenni Rivera by Adán Terriquez”. “El proyecto no se llevó a cabo en aquel entonces, pero después lo continuó Rosie. Cuando empezamos a trabajar, se hizo una promoción ‘muy padre’ en Nueva York, Connecticut, en todos los medios de comunicación, pero a la hora de trabajar, me pedían el 25 por ciento de la venta total, no de las ganancias, porque ahí el inversionista era yo. Hicimos parte del trabajo y lo cancelé”.

Rosie le hizo una oferta ‘poco atractiva’ al diseñador de Jenni Rivera Y cuando nadie lo hubiera esperado, Adán Terriquez reveló que espera ponerse en contacto con los hijos de Jenni Rivera ahora que Jacqie ha quedado al frente de las empresas de su madre para llegar a un acuerdo justo, pues en su momento, Rosie le hizo una oferta que consideró poco atractiva. “Ya no movieron nada del tema (respecto al uso de sus diseños). La muñeca (de Jenni) no la han sacado todavía y el licenciado (Guillermo) Pous nunca me regresó la llamada porque después él me preguntó qué oferta quería yo y pues ya no tenía caso hablar con ellos porque si me daban mil dólares por darles todo lo que yo había hecho por 30 años, yo estoy dispuesto a hablar con Jacqie, con Chiquis, con Jenicka o con los otros dos hijos de Jenni o con una persona encargada del negocio porque realmente es un buen proyecto y lo que se va a vender es el vestido”, finalizó.

“Ojalá los hijos tomen la decisión” De inmediato, usuarios de redes sociales expresaron sus puntos de vista luego de confirmar que en realidad Jenni Rivera siempre confió en su hermana Rosie, quien no le hizo una oferta atractiva a su diseñador, el cual le hizo más de 400 vestidos a La Diva de la Banda. “Le tenía confianzan porque no sabía lo rata que podía ser”, “Genial idea del diseñador, ojalá los hijos tomen la decisión”, “Pienso que Rosie empezó con la mejor intención, pero la avaricia desafortunadamente la dominó”, “El señor no está atacando a nadie, él exige su experiencia y sus ideas, ¿cómo es posible que los hermanos quieran llevarse más dinero, llevarse la gran tajada? Creo que sería un por ciento lo justo” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Jenni Rivera ‘agarraba la fiesta’ con vocalista de Horóscopos de Durango A 9 años de la muerte de su amiga Jenni Rivera, Marisol Terrazas compartió cómo recuerda a La Gran Señora, quien varias veces la animó a seguir adelante: “Ella empezó a ayudar a mujeres y creo que a lo mejor ya estaríamos escuchando a otras mujeres en la radio producidas por ella, pero lamentablemente pues no”, dijo. La ex integrante de Horóscopos de Durango, quien ahora se lanza como solista, recordó cómo La Diva de la Banda, quien murió en un accidente aéreo el 9 de diciembre del 2012, la alentó en un momento de crisis: “Me mandó mensaje diciéndome groserías, yo decía: ‘ya no quiero, no me interesa (seguir en la música)’, y ella me dijo: ‘Cómo es posible, somos poquitas mujeres’ y duré varios meses para regresar, como 5 o 6 y ya luego ignoraba sus mensajes, ya después, cuando regresé, ya le contestaba”.

“Jenni manejaba toda clase de gente” Marisol expone que, a pesar de que ahora ya hay más presencia femenina en el regional mexicano, el machismo aún permanece en este género musical: “Es muy difícil como mujer manejar un escenario, manejar músicos en primer lugar y manejar un público de diferentes generaciones, hombres, hombres machistas, hombres de mente abierta, mujeres de mente cerrada”. “Ella (Jenni) manejaba toda clase de gente y eso es muy admirable, ella subía y como si nada, tenía un ángel”, agregó

Terrazas, quien está promoviendo su primer sencillo como solista, titulado Para el ardido: “Tengo muchos recuerdos de ella, unas muy buenas ped…, su boda, cumpleaños y fui parte de muchos eventos, me tocó verla un jueves y ella falleció un domingo en la madrugada”, finalizó (Con información de Agencia Reforma).

La trágica historia de Esteban Loaiza, quien fuera la última pareja de Jenni Rivera De jugar con los Yankees de Nueva York, ser elegido dos veces al All Star Game y ganar casi 50 millones de dólares, a pasar 36 meses en prisión acusado de narcotráfico y ser deportado a México. Así se puede resumir la historia de Esteban Loaiza. El ex pítcher jugó 14 temporadas en las Grandes Ligas, pero no supo administrar su carrera y ganancias. Según una investigación de Bleacher Report, Esteban gastó su dinero en casas y autos de lujos para sus padres, hermanos y familia no cercana, como primos y amigos, quienes lo vieron como la gallina de los huevos de oro. En 2010, se casó con la cantante Jenni Rivera, pero para esas fechas, Loaiza ya había perdido prácticamente todo el dinero que ganó en Grandes Ligas en fiestas con amigos (Con información de Agencia Reforma).