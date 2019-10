Página

Mirna Zelaya, la hermana de Lady Frijoles enseñó sexy figura en una foto en mini short

Ana Bárbara puso ‘en su lugar’ a la hermana de Lady Frijoles con sensualidad y clase

¿Y tú a quién prefieres en short?

La sexy hermana de Lady Frijoles, también conocida como Mirna Zelaya, no deja de compartir sensuales fotografías y videos desde que volvió a Honduras luego de pasar un tiempo detenida en EE.UU. por haber agredido junto a su hermana a una mujer a golpes, y en esta ocasión le hizo la competencia a Ana Bárbara.

Como si se tratara de una competencia entre la hermana de Lady Frijoles y Ana Bárbara, ambas mujeres decidieron portar una prenda similar y dejar que el público decidiera quién era la más sensual y la favorita en mini short.

La primera en hacer lo suyo fue Mirna Zelaya, hermana de Lady Frijoles, quien apareció en su cuenta de Instagram posando con una blusa negra a flores de colores que dejaba al descubierto su abdomen y apretaba sus pechos, que sin embargo, dejaban ver que tiene unos cuantos ‘kilitos de más’.

En la fotografía que fue dividida en tres, se aprecia a la hermana de Lady Frijoles con su cabello suelto y largo, un maquillaje ligero con labios rojos y con un short de mezclilla tan apretado que dejaba salir un ‘gordito’ en su cintura, que pareciera, a sus seguidores no le importó.

La imagen que tuvo casi dos mil likes y varios comentarios, también llamó la atención por las piernas de Mirna Zelaya, quien disimuló su celulitis con unas medias de red negras y unas botas altas del mismo color.

“No te caigo bien, bueno, me sentaré y esperaré a que me importe”, fue lo que escribió la hondureña en la foto y los comentarios para la hermana de Lady Frijoles, aparecieron: “Estás bien bonita”, “Princesa hermosa”, “Rica”, “estas mega woow mi reina”, “Qué sexy mujer”, “Qué hermoso cuerpo tiene”, “Siempre bella muñeca”, “OMG que deliciosa estas bomboncito hermosa, me excitas baby yummy baby”, “Me dejas morder esa boquita”.

Para mala fortuna de la hermana de Lady Frijoles, la que apareció para ‘comerle el mandado’ fue Ana Bárbara quien sí tiene cuerpazo y la clase suficiente para enseñarle a utilizar ‘decentemente’ unos shorts tan pequeños.

A través de su cuenta de Instagram, Ana Bárbara hizo lo propio para opacar a Mirna Zelaya, hermana de Lady Frijoles, quien se mostró con una cola de caballo tomando un jugo verde mientras mira penetrantemente a la cámara muy seria pero sensual.

La artista mexicana porta un top color lila dejando al descubierto su abdomen tonificado y sus estilizados brazos, sin embargo lo que sin duda vino a dar un golpe de autoridad fueron sus shorts de mezclilla que casi dejan al descubierto su trasero pero resaltaron sus curvas y sus piernas a la perfección.

La foto reunió casi 25 mil ‘me gusta’ y recibió muchos comentarios: “Mamasotaaaaa guapa”, “Todavía aguanta un buen revolcón la Ana”, “Ahora si que que Bárbara”, “Te ves espectacular bebé y muy hermosa”, “Hola Guapa pero que rico eso bebé”, “Ya con mirarte estoy lleno de energía eres tan hermosa”.