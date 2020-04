Al menos cuatro empleados de un HEB de Houston dieron positivo al coronavirus, seg煤n inform贸 el supermercado a trav茅s de un comunicado.

“Continuamos aplicando pr谩cticas adecuadas de distanciamiento social. Si bien la pandemia es una situaci贸n en evoluci贸n con muchas inc贸gnitas, estamos seguros de una cosa: haremos nuestra parte para ayudar a nuestros compa帽eros tejanos en cualquier situaci贸n que puedan enfrentar nuestra empresa y nuestras comunidades “, public贸 la tienda en su comunicado de prensa.

De acuerdo con el canal local de noticias KHOU, uno de los empleados trabaja en el HEB de MacGregor Market, ubicada en el 288 de North MacGregor Way.

El empleado contagiado de coronavirus estuvo en la tienda por 煤ltima vez el pasado 20 de marzo.

Funcionarios de la compa帽铆a aclararon que dicha tienda ha sido limpiada y desinfectada varias veces desde que la prueba del empleado sali贸 positiva. Todos los empleados en el lugar han sido notificados.

Otro empleado trabaja en el HEB de Cypress Market, ubicado en el 290 de Barker Cypress Road.

This @HEB in Sugar Land is where the Texas-based chain says its latest employee to test positive for #COVID19 worked. It says strict cleaning protocols will mitigate danger. More on what it and other chains, including @kroger, continue to do on @KHOU at 5 + 6 #khou11 #htownrush pic.twitter.com/6pd1wxxN3W

— Jason Miles (@JMilesKHOU) April 8, 2020