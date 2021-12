Policías hallan cadáver en terrenos de una escuela primaria en Wisconsin

Autoridades toman una drástica decisión a solo días de celebrarse la Navidad

Investigadores analizan caso y creen cómo pudieron suceder los hechos

Elementos de la policía de Kenosha realizan rondín de vigilancia la madrugada de este martes y de manera aterradora hallan un cadáver en la escuela primaria de Nash, en Wisconsin, en Estados Unidos, motivo por el cual las autoridades deciden cerrar las instalaciones y suspender toda actividad, previo a la celebración de la Navidad, de acuerdo al portal de noticias de The Sun.

El aterrador hallazgo provocó la movilización de más elementos de seguridad en plena madrugada, por lo que se acordonó el área donde encontraron el cuerpo, precisamente en terrenos que pertenecen a la escuela, alrededor de ella. Los agentes lo detectaron y de inmediato llamaron a su superiores para reportar el hecho para que comiencen las investigaciones.

¿QUÉ SUCEDIÓ AFUERA DE LA ESCUELA?

Fue por la mañana que autoridades de la escuela se sorprendieron al ver la cantidad de patrullas alrededor de la escuela y fue cuando les notificaron del hallazgo. Los agentes estaban buscando evidencias en el lugar para saber qué fue lo que sucedió, pero en una primera instancia, ya se descartó que los policías que hallaron el cuerpo tuvieran algo que ver con la muerte.

Aunque no se ha dado a conocer la identidad de la persona, las autoridades de la escuela y de la policía, ya han descartado que esté ligado a la institución escolar, pero as investigaciones apuntan a que posiblemente el hombre se suicidó, sin embargo, no dieron a conocer más detalles de cómo murió o porqué sospechaban que se había quitado la vida.