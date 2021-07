Agentes de ICE prefieren aplicar políticas de deportaciones de Trump

Pero los agentes demandantes no están de acuerdo y argumentan que los nuevos lineamientos les obligan a abstenerse de detener a otros indocumentados “extremadamente peligrosos” a no ser que cumplan con alguna de las “categorías muy limitadas” que dispuso Biden.

Para los agentes demandantes, esta situación no solo se presenta en Texas, sino que ha generado una “crisis” a lo largo de la frontera sur del país, permitiendo incluso un “aumento masivo de la inmigración ilegal”. Como forma de ‘probar su punto’ destacan que solo en mayo 2021 detuvieron a más de 180,000 inmigrantes , la cifra más alta en 20 años.

Una de las más destacadas críticas a las medidas de Biden es que ha prohibido la cooperación entre la policía local y la agencia federal. Esta es la razón por la que ICE no pueden tomar en custodia a los reclusos en las cárceles de los alguaciles para su deportación. Ahora, los alguaciles reclaman que la situación han aumentado sus costos operativos.

Para poder ‘salvar’ a algunos de las deportaciones del ICE se tendría que hacer uso de la llamada “discreción procesal (DP)”, que es la autoridad de “una agencia encargada de hacer cumplir la ley para decidir dónde concentrar sus recursos y si o cómo hacer cumplir, o no, hacer cumplir la ley contra un individuo”, de acuerdo con el comunicado.

Las determinaciones incluyen “aceptar aplazamientos, estipular una fianza , uniéndose a las mociones de no ciudadanos ante la corte de inmigración y acordando desestimar los casos de conformidad” con ciertas leyes, apunta el comunicado.

Factores para ‘salvarse’ de las deportaciones del ICE

La agencia enlistó una serie de factores que evitarían las deportaciones de miles de inmigrantes que cumplan con los requisitos. La primera de ellas contempla “el tiempo de residencia del no ciudadano en los Estados Unidos”, según el comunicado.

“El servicio de la familia no ciudadana o no ciudadana en el ejército de los EE. UU.” y “Los lazos familiares o comunitarios del no ciudadano en los Estados Unidos”, también son factores claves para evitar posibles deportaciones del ICE. Agentes de ICE prefieren aplicar políticas de deportaciones de Trump.