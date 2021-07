Algunos tornados son posibles en el sur de Florida el martes por la mañana y en la península de Florida más tarde en el día, pronosticó el NHC, de acuerdo con la agencia The Associated Press.

Se esperan precipitaciones de 5 a 10 pulgadas con cantidades máximas aisladas de 15 pulgadas el martes en partes de Cuba, lo que resultará en importantes inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. No hubo informes tempranos de daños graves cuando Elsa pasó sobre Cuba.

180,000 personas fueron evacuadas

“El viento sopla fuerte y llueve mucho. Un poco de agua está entrando por debajo de la puerta de mi casa. En el patio el nivel es alto, pero no entraba a la casa”, dijo a The Associated Press por teléfono Lázaro Ramón Sosa, un artesano y fotógrafo que vive en la localidad de Cienega de Zapata. Sosa dijo que vio algunos árboles de aguacate caer cerca.

Elsa había pasado el domingo y gran parte del lunes barriendo paralelamente a la costa sur de Cuba antes de dirigirse a tierra, lo que evitó que la mayor parte de la isla sufriera efectos significativos. Como medida de precaución, las autoridades cubanas habían evacuado a 180.000 personas ante la posibilidad de fuertes inundaciones por una tormenta que ya azotaba varias islas del Caribe, matando al menos a tres personas.