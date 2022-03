Y es que, aunque ya no se supo qué sucedió con el millonario anillo de compromiso, las cosas no terminaron nada bien entre ambos, por lo que Christian Nodal estuvo mandando algunas indirectas a ella, mientras las palabras de Belinda en su cuenta de Instagram eran de alguien dolida en el corazón, pero con esperanza de recuperar lo perdido.

Christian Nodal supuestamente fue quien terminó su relación con Belinda, pues aparentemente tuvieron problemas financieros, pero ella tenía la esperanza de volver con él y al ver que no sucedió, decidió irse a España, aunque coincidió con la promoción de su nueva serie ‘El Jardín del Edén’, pero ¿ya vio a Mariana Ríos?

Belinda se nota triste y demacrada

Aunque ha querido aparentar que se encuentra enfocada en su profesión de actriz y cantante, Belinda apareció en una alfombra roja de la serie de Netflix que estrenará y se filmó en España, pero los comentarios de la gente a su semblante fueron encaminados en que se le nota la devastación tras la ruptura con Christian Nodal.

Y es que con un look muy elegante, pero bastante seria y hasta demacrada ¿o era el maquillaje? Belinda casi no sonrió para las imágenes y rápidamente los comentarios se tornaron en que no se encuentra bien en su estado de salud mental, aspecto que confirmó en una entrevista diciendo que se quedará a vivir en España por algún tiempo.