Todo ha sucedido a través de las redes sociales y todo a raíz de su separación con la mamá de Alaïa y su confirmación del noviazgo que actualmente mantiene con la modelo mexicana, ante esto el carismático bailarín quien ya supera los dos millones de seguidores en Instagram no está dispuesto a tolerar que se hablen cosas que no son ciertas.

Ahora el bailarín español dejó muy en claro que no está dispuesto a tolerar que se hablen cosas que no son nada ciertas sobre su separación con Adamari López y su actual noviazgo con la modelo Evelyn Beltrán. De acuerdo con la revista de People en Español , Toni Costa ha sido fuertemente criticado y cuestionado durante los últimos meses.

Pues el bailarín español no se aguantó las ganas de presumir su relación con la joven modelo . Y es que la pareja ya había confirmado su relación, sin embargo no habían hecho ninguna publicación juntos, dicha revelación publica sucedió en la celebración del cumpleaños #27 de Evelyn, lo cual ha generado muchas dudas sobre su romance.

“¿En 5 meses se olvida el amor que le tenías?”, le preguntaron a Toni Costa

Cabe resaltar que las preguntas que le realizaron a Toni Costa no terminaban ahí, pues de acuerdo con la revista previamente citada muchos de sus seguidores aprovecharon ese momento para despejar todas sus dudas al respecto, por lo que una más preguntó, “¿En 5 meses se olvida el amor que le tenías?”.

Así como al resto de sus seguidores el ex de Adamari López no tardó en responder, “No lo olvido, me quedo con lo mejor que fue mucho; pero la vida sigue y no hay tiempos ni leyes para volver a amar”, aclaró el papá de Alaïa a través de su cuenta oficial de Instagram durante un tiempo de preguntas y respuestas.