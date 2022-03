El presentador de noticias grabó un momento de terror hace unos días cuando comenzaron a sonar en plena madrugada, las alarmas de alerta de guerra en Leópolis, donde estaba situado Fernando del Rincón, y no dudó en grabar con su celular las frías calles de la ciudad mientras todo mundo dormía.

Fernando del Rincón tiene una semana cubriendo la guerra en Ucrania y reportando todo lo que sucede en Leópolis, ciudad a la que llegó para no exponerse tanto al riesgo que implica estar en la mera zona atacada por Rusia, por lo que estaba en ‘aparente’ calma hasta que tomó una inesperada decisión .

Fernando del Rincón siente el miedo de que la ciudad donde estaba en Ucrania fuera bombardeada

El conductor de noticias, estaba a la espera de entrar al aire, cuando las antiaéreas lo alarmaron y expresó su temor y preocupación de que Rusia atacara esa ciudad, que estaba intacta al momento: “Tenemos que salir, para ver que pasa con estas antiaéreas que están sonando”, dijo.

“Es la segunda vez que suenan esta madrugada en Irviv, esperemos que nada más sea una incursión aérea o una alerta y que no pase nada, pero quería compartirlo con ustedes para que puedan experimentar esto que es bastante nefasto… ahí está y al fondo se escuchan unos altavoces pero no entendemos lo que dicen… ya pararon las antiaéreas, no hubo bombardeo, por lo menos a esta hora y esperemos que así se queden las cosas”, precisó el conductor.