El gobernador de California, Gavin Newsom, declaró este miércoles el estado de emergencia debido a la amenaza del Coronavirus, convirtiéndose en el tercer estado del país en hacerlo tras Florida y Washington.

“Esta proclamación de emergencia ayudará al estado a preparar aun más a nuestras comunidades y nuestro sistema de atención médica en caso de que se extienda más ampliamente”, dijo Newsom en una rueda de prensa en Sacramento.

Además, Newsom argumentó que California “está desplegando todos los niveles de gobierno para ayudar a identificar casos y frenar la propagación de este coronavirus”.

La información de la declaratoria de emergencia por parte del gobernador de California ante el Coronavirus, fue publicada por varios medios de comunicación en sus portales de internet como Univisión.

De hecho, el gobernador ya había solicitado previamente a la Legislatura estatal 20 millones de dólares para que el estado pudiera responder al Coronavirus. Una de las medidas fue invertir en la compra de máscaras para distribuir entre los trabajadores de salud.

La declaración del estado de emergencia se hizo el mismo día en que se produjo al primera muerte oficial por COVID-19 en California.

La autoridades de salud del condado de Placer, norte de California, reportaron este miércoles la primera muerte de un paciente por COVID-19 en el estado, que se suma al décimo fallecido reportado minutos antes en el estado Washington, para un total de once muertes en Estados Unidos.

Aimee Sisson, directora del Departamento de Salud de Placer, informó sobre el deceso de un adulto mayor con problemas de salud preexistentes, que dio positivo al contagio de coronavirus este martes.

El paciente, que se encontraba aislado en condición crítica, probablemente se expuso al contagio durante un viaje internacional en la compañía de cruceros Princess, que partió el 10 de febrero desde San Francisco y navegó a México, regresando el 21 de febrero, dijeron las autoridades.

En total, hay 53 casos confirmados en California, incluyendo los de 24 personas repatriadas, y en la totalidad del país se han reportado más de 150.

Horas antes, el condado de Los Ángeles había declarado este miércoles una emergencia de salud tras la confirmación de seis nuevos casos de coronavirus en la zona, lo que eleva el número de afectados a siete pacientes.

La declaración permite que el condado solicite ayuda al estado si los recursos locales se agotan en los esfuerzos por contener la propagación del COVID-19, aclararon los funcionarios en una conferencia de prensa.

La directora de Salud Pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, explicó que los nuevos casos están vinculados a viajes a lugares donde se han registrado brotes del virus o el contacto cercano con un paciente confirmado del COVID-19.

Ferrer advirtió que el publico debe estar preparado para posibles cierres de escuelas o cancelación de eventos masivos.

4 ways you can help prevent the spread of coronavirus: pic.twitter.com/49oggxYhrI

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 5, 2020