Gregory Jarvis, un hombre de Michigan, de 57 años de edad, ganó el premio 'gordo' de 45 mil dólares del juego Club Keno The Jack, sin embargo, murió ahogado y no pudo cobrarlo y disfrutarlo, de acuerdo a información proporcionada por el portal de New York Post.

Algunos ganadores de lotería no han tenido tanta suerte, sea antes o después de cobrar el premio, tal como el caso de un hombre que murió antes de reclamar su premio y su historia se volvió viral, ya que festejó por unos días y no pudo cobrar su premio porque le faltaban unos documentos.

Las autoridades informaron que el Gregory Jarvis se encontraba en el Blue Water Inn en Caseville el 13 de septiembre cuando decidió probar suerte en el juego complementario de Club Keno The Jack, y de manera insólita se llevó el premio gordo, informó WJRT of Flint.

Ganador lotería casa exesposa: COMPRÓ ALCOHOL

El mismo Talaski expresó que Gregory Jarvis regresó a la posada después de una semana y compró varias rondas de bebidas alcohólicas, sin embargo, todavía no había cobrado su boleto ganador de Club Keno The Jack y todo porque no contaba con los documentos que le pedían las autoridades.

“No podía cobrarlo porque no tenía una tarjeta de Seguro Social, no era buena, así que solicitó una nueva”, le dijo Talaski a WJRT. Además, la dueña de la empresa dijo que se alertó cuando Gregory Jarvis no regresó como de costumbre, así que no le tomó tanta importancia.