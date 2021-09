Mientras la mujer que estaba en el vehículo grababa el momento exacto en que su pareja escuchaba el audio de su amiguita se logra escuchar en la radio el mensaje que recibió en ese momento: “Hola mi amor ¿Por qué no me has enviado mensaje? ¿Estas con tu esposa o qué? ¿Nos vamos a ver hoy o no?”, le dijo la amante.

Inmediatamente los mensajes de los internautas se hicieron presentes: "Mis condolencias para un soldado caído, en el frente de batalla", "Ahora dice que no era para él", "dirá es número equivocado", "Que buen intento de hacer creer eso y la mujer grabando que casualidad", fueron algunos comentarios.

Ante esta situación distintos usuarios comenzaron a comentar la publicación donde el pobre hombre disimula que escucha arias veces el mensaje. Incluso los memes se hicieron presentes junto con las burlas agregando un tema musical que dice: “Ese compa ya está muerto, pero no le han avisado” haciendo referencia de que de por terminada su relación.

“Otro caído en acción”

“¿Qué pasó después? No más nos dejan el chisme a medias”, “No sé por qué se me hace raro que justo haya estado grabando”, “Es que deberás que a veces son bien tontos”, “Eso me encanta, deberían de meter en la paila mocha a todos esos infieles”, ” por pend… y todo lo que le sigue”.

"Que en Paz descanse. Otro caído en acción, ven que las mujeres son más listas que el hombre", "Hay que tener las evidencias grabadas. Porque son capaces de decir que están locas inventando", "Lástima, por no poder verle la cara cuando se dio cuenta", "Yo sigo mi camino a pie, no me monto en ese carro", continuaron las burlas. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ .