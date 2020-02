La puertorriqueña Kiara Liz Ortega ganó la gran final del programa de Mira Quien Baila 2020

El actor Adrián Lastra fue el primero en salir, logrando el tercer lugar

El Segundo lugar lo obtuvo Sofía Castro, la hija de Angélica Rivera “La Gaviota”

Ganador de Mira Quien Baila 2020. Kiara Liz Ortega le gana a Sofía Castro. La octava edición de Mira Quien Baila 2020, la final, ya tiene un ganador, sin embargo como en todo competencia el público no quedó contento y sobre todo algunos mexicanos. En esta final compitieron Kiara Liz Ortega, Sofía Castro y Adrián Lastra, todos lograron sacarle brillo a la pista y deleitar al público, pero al final la puertorriqueña fue la ganadora.

En segundo lugar quedó la mexicana Sofía Castro, hija de la actriz Angélica Rivera mientras que en el tercer lugar quedó el actor y músico español Adrián Lastra con un 22 por ciento de los votos del público, pero mucha gente no quedó contenta y lo hizo saber a través de las redes sociales.

En la cuenta de Instagram de Mira Quien Baila 20202 colgaron el siguiente mensaje con el video de la primera eliminación: “Gracias @Adrian_Lastra por tu trabajo, compromiso y dedicación cada domingo”.

VEA EL VIDEO AQUÍ

La información la final del programa de Mira Quien Baila 2020 se subió de inmediato a la cuenta de @miraquienbaila y se supo de que el primer eliminado fue Adrían Lastra y después se dio a conocer a Kiara Liz Ortega como ganadora.

Al saberse de la eliminación de Adrián Lastra de inmediato la gente comenzó a dar su opinión ya que era uno de los favoritos: “Es una falta total al publico. Si te fijas en instagram el es el mas popular. Esto ha sido un robo”.

Otra persona comentó: “Qué poca. Desde el primer día sabía que todo es arreglado y que Sofía iba a ganar. Última vez que veo este programa. Fraude, fraude, fraude”.

Pero otra parte del público defendió la eliminación del español en la final de Mira Quien Baila 2020: “Si uno de sus hijos estuviera participando usted votaría por el aunque no tuviera talento, ¿Verdad? Se acepta que Adrián es el mejor bailando, pero cada cual tiene su favorito. Dejen el show y decir que es fraude. Si no votaron por él pues no vengan a hablar y decir que es fraude”.

El enojo no terminaba: “Qué fraude ya lo sabía, todo en este show es arreglado”, “este programa es una porquería, año tras año es la misma decepción @adrian_lastra es el ganador de ese programa”.

Luego otra persona comentó: Injusto, fue y será el mejor de la competencia. Indudablemente no habrá nadie como él, con mucha disciplina y constancia superando cada reto asumido”.

“Qué decepción si @adrian_lastra es el mejor eso tenían que el jurado haber tomado la decisión, sino que ponen a que la gente obvio hay gente que vota y no votan por como baila sino por popularidad y eso no es justo”, opinó otra persona.

Una persona más molesta dijo: “@yohamiilydb es que no tiene que ver si popularidad, @adrian_lastra es excelente actor y si lo invitaron fue por algo y el dio lo mejor de él al 100%. Esto es fraude. De hecho la semana pasada hubieron muchos comentarios de que esto sucedería y que estaba comprado. Propaganda para limpiar imagen”.

Incluso alguien se atrevió a adelantar minutos antes, quién sería la ganadora: “Ya todos sabemos que Sofía ganará, pero no por voto del público”.

“Adrián merecía ese primer lugar. Buena suerte Adrián. Serás el ganador sin corona”, “el programa se llama mira quien baila, no quien tiene mas popularidad”, “debió haber ganado él”, “le robaron el título”, “qué disparate de programa Dios mio, el mejor bailarín, eso no es posible”, le dijeron más personas.

Pero otra persona dio sus argumentos: “Ya sabemos que va ganar Kiara porque desde un principio se notó que tiene mucha preferencia de parte de quien sabe quien como con Clarissa De Molina… Ni son conocidas y según tienen muchísimos votos asta en China va pasar lo mismo que con Clarissa que le robó su reinado a Amara La Negra”.