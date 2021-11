“Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que me seguirán doliendo. Me duele nombren y afecten tanto a mi esposo que es un hombre intachable y trabajador, además de ser un gran papá y compañero. Por supuesto a mi familia, a mi círculo social y a la empresa a la que trabajo y me ha dado tanto”.

A punto de terminar con este video, Galilea Montijo quiso dejar en claro que no tiene y no ha tenido ninguna relación indebida, ni mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez (acusada de beneficiarse de la adjudicación ilegal de contratos públicos por 2 mil 950 millones de pesos).

Galilea Montijo hace inesperada petición

Por último, la conductora mexicana, quien hace unas semanas sufrió la muerte de su padre a consecuencia del coronavirus, pidió, y suplicó, que paren los ataques a su persona que ha sufrido por tantos años: “Yo ya no hablaré nada de este tema ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo”.

“Espero que lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten. Siempre me he callado y he aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida, una mujer que ha sido muy trabajadora desde los 14 años”.