Gaby Spanic revela lo inesperado en La casa de los famosos

La actriz venezolana confiesa que sorprendió a su novio con otro hombre

“¿Nunca les ha pasado que han tenido una pareja y resulta que era gay?”, le preguntó a sus compañeros de programa Como si no fuera suficiente con los escándalos que se han dado en La casa de los famosos, reality show transmitido por Telemundo, ahora la actriz venezolana Gaby Spanic sorprendió a todos al confesar que sorprendió a su novio con otro hombre. Relacionado Frida Sofía se encuentra de luto por la muerte de su hermana Famoso rapero sorprende a todos al confesar estar ’embarazado’ y mostrar su panza (VIDEO) Lili Estefan comparte foto de su juventud y se confirman sospechas de su hija En un video que está disponible en YouTube, la protagonista de la telenovela La usurpadora, entre otras, no se guardó nada en esta ‘dinámica’ en la que los presentes comentaron sobre las decepciones amorosas que han sufrido en el pasado. “¿Nunca les ha pasado que han tenido una pareja y resulta que era gay?”: Gaby Spanic Recostada, sin una gota de maquillaje y escuchando con mucha atención a sus compañeros, Gaby Spanic esperó su turno para compartir su experiencia. A pesar de lo difícil que ha sido esta competencia, se le puede ver de lo más tranquila a la artista. “¿Nunca les ha pasado que han tenido una pareja y resulta que era gay?”, preguntó la actriz venezolana ante la sorpresa de los demás, para luego decir: “A mí también me pasó”, refiriéndose a que la actriz y modelo Alicia Machado pasó por una experiencia similar.

Gaby Spanic revela lo que nadie se hubiera imaginado A continuación, la también cantante y ex reina de belleza compartió, sin decir nombres, que ella descubrió a su novio y su ‘pareja’ besándose en su casa: “Bello, un hombre bello, fue hace mil años atrás, tenía grabación y estábamos viviendo juntos”. “Vino un amigo a visitarlo, mi llamado fue muy temprano, tenía todo el ‘break’ ese día, él lo sabía y me dijo que iba a venir un amigo. Entonces, el otro actor con el que yo tenía todas las escenas no llegó y yo no avisé a casa que iba a llegar antes”, compartió Gaby Spanic.

“Los vi besándose” Ante la mirada de asombro de sus compañeros, la actriz venezolana continuó con su relato: “Abrí la puerta, había música, no me sintieron llegar y en el family room los vi besándose. Yo me quedé así en shock y lo único que me pasó por la cabeza fue decirles: ‘tienen cinco minutos para hacer lo que ustedes saben que tienen qué hacer'”. Para aligerar las cosas, le preguntaron a Gabriela si les dijo a su novio y a su pareja que después la invitaran, arrancando las risas de los presentes: “Y me subí y ya se fueron. Nunca regresó. Llevábamos como 8 meses, 9 meses, o más”.

¿Volvió Gaby Spanic a hablar con su novio luego de haberlo visto besándose con otro hombre? Para finalizar con este relato, se le preguntó a Gaby Spanic si volvió a hablar con su entonces novio, a lo que respondió que ella nunca quiso a pesar de que si la buscó: “Eso me traumó mucho. Yo nunca le vi un ademán gay, nada, nunca sospeché nada, era muy masculino, no sé si era ‘bi’ (bisexual)”. No pasó mucho tiempo para que internautas reaccionaran a esta inesperada confesión e hicieran sus conjeturas sobre quien pudo haber sido el hombre al que se refería Gabriela, quien no dejó de comer en todo momento (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“Qué sorpresas de la vida con la Gaby Spanic” Además de halagarla por su belleza, a pesar de lucir sin una gota de maquillaje, varias personas quedaron sorprendidas con la confesión de la actriz venezolana: “Qué sorpresas de la vida con la Gaby Spanic”, “Lo bueno de esto es que pueden relajarse y contarse cosas, no tienen celulares a la mano”. Por su parte, una persona no le creyó del todo a la artista: “Me suena a invento, me parece raro en ella, un comentario lleno de prejuicios”, mientras que alguien más se puso de su lado: “Chicas, no se preocupen, a todo el globo terráqueo ya le pasó eso”.

“Gaby a veces parece transexual” Al no entrar en más detalles sobre la identidad de su novio, al que descubrió besándose con otro hombre, fans de Gaby Spanic comenzaron a hacer sus teorías: “¿El que era actor de TV Azteca?”, ¿Y no tenía intimidada con él como para no darse cuenta?”. “Que sea gay la persona no quiere decir que no pueda tener relaciones con personas del sexo opuesto”, “Es que Gaby a veces parece transexual, así que esa parte le gustó al gay… después, montó cuernos con un hombre”, “En todo caso, estos tipos son bí, no gays”, “Después como le gustó acostarse con las jovencitas, no se define Spanic”, se puede leer en más comentarios.

Simplemente espectacular A unos meses de cumplir 48 años de edad, la nacida en la ciudad de Ortiz, en Venezuela, Gaby Spanic, derritió a sus seguidores en su más reciente publicación de Instagram, donde les hacía la pregunta si estaban viendo La casa de los famosos. Aunque la mayoría de los comentarios eran para elogiar su belleza, entre ellos el periodista de espectáculos Pepillo Origel, hubo quien le escribió lo siguiente: “Ya te echaste cuchillo de nuevo, chama, te vas a deformar, tan bella que eres”.

Gaby Spanic se declaraba lista para entrar a La casa de los famosos Fue el pasado martes 24 de agosto que el reality show La casa de los famosos inició sus transmisiones en Telemundo con la participación de 16 personalidades de la farándula. El lema de este programa es “Todo puede y va a pasar” y vaya que está pasando. Un día antes, a través de sus redes sociales, Gaby Spanic se declaraba lista para entrar a este reality y algunos de sus compañeros, como el cantante mexicano Pablo Montero y la actriz y modelo peruana Verónica Montes le expresaron su apoyo.

Gaby Spanic comparte “su primera vez” con el fotógrafo Alex Padrón Con una fotografía del recuerdo que a la fecha está a punto de llegar a los 100 mil likes, la actriz venezolana reposteó el mensaje que le dedicó el reconocido fotógrafo Alex Padrón, titulado “Nuestra primera vez” y que provocó todo tipo de reacciones entre los internautas. En una parte de este mensaje, se puede leer lo siguiente: “Gaby nerviosa de que alguien la viera e hiciera fotos (aunque estábamos retirados de la orilla del mar, se escuchaban voces). Improvisamos con una camisa, prendas de joyería y ¡Zas! Se encueró Gaby…”.