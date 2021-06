La esposa de Larry Hernández, Kenia Ontiveros, con lencería y sin maquillaje

Kenia Ontiveros se muestra como nunca

Le dicen que sin maquillaje se parece a su hija

Kenia Ontiveros lencería. La esposa de Larry Hernández sorprendió a su seguidores con su más reciente publicación, en donde aparece sin maquillaje y en lencería negra. Kenia Ontiveros subió a su página oficial de Instagram un video en donde mostró su cambio de look.

En la publicación, que alcanzó rápidamente los 40,160 Me Gusta, y miles de comentarios, se puede ver a la esposa del cantante en lencería negra y con cara lavada e inmediatamente los usuarios reaccionaron al ver a Kenia como nunca antes la habían visto. VER VIDEO AQUÍ

Kenia Ontiveros lencería: “Mejor sin maquillaje”

En la publicación, Kenia Ontiveros acompañó el video con el siguiente mensaje: “Should I go blonde again? Chicas me pinto el cabello rubio?”, en la primera parte del material, la mujer de Larry Hernández aparece sin maquillaje y en lencería negra, para después mostrarse maquillada y con una melena rubia.

Las reacciones no se hicieron esperar: “Marimar”, “Eres hermosa con y sin maquillaje, la mejor”, “Mejor sin maquillajes, después parece payaso”, “Pareces de 13 años”, “La primera es la verdadera la otra es filtro”, “Pasas de los 15 a los 35 años jajajaja”.