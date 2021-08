Alicia Machado aparece con el ‘nuevo novio’ de Kimberly Flores

¿Será que hay romance en puerta?

Alicia Machado arremete contra la esposa de Edwin Luna La polémica se ha desatado y tal parece que no está dispuesta a irse, y es que no fue hace mucho cuando apenas comenzó el reality show ‘La casa de los famosos’ que el drama ya inundó el programa y es que todo inició desde aquel supuesto triángulo amoroso que hay entre Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, la ex reina de belleza, Alicia Machado y el actor Roberto Romano. No fue hace apenas una semana cuando la cadena de Telemundo lanzó su nuevo reality llamado La casa de los famosos, en donde un grupo de celebridades tenían que vivir en una casa durante tres meses hasta ser eliminados, en este programa los famosos serían grabados durante las 24 horas del día, y ya varios de ellos han destapado hasta sus últimos secretos. El supuesto triángulo amoroso del reality “La casa de los famosos” Tras esto, han surgido diversos rumores en donde muchos seguidores del reality afirman que la modelo guatemalteca, Kimberly Flores, le ha sido infiel a su esposo, el cantante Edwin Luna, esto debido a que Kimberly se le ha visto muy juntita con el actor Roberto Romano, desatando un sin fin de rumores al respecto. Sin embargo, tal parece que este guapo actor no está haciendo esto solo con la esposa de Edwin Luna, sino también con la ex Miss Universo, Alicia Machado, ya que al igual que con Kimberly, ambos se han visto muy juntitos, a tal grado de que la venezolana y él actor fueron captados en la misma cama, ¿Será que está haciendo su luchita con las dos?

Desde la cama, aparece Alicia Machado con Roberto Romano ¿y Kimberly Flores? Fue a través de la cuenta de Instagram del programa de espectáculos Suelta la sopa en donde captaron a Alicia Machado acostada en la misma cama que el actor Roberto Romano, provocando que miles de usuarios destacaran que el “nuevo novio” de Kimberly Flores estaba ahora con la ex Miss Universo. En el video, el cual ya cuenta con más de 215 mil reproducciones a horas de ser compartido, se logra ver a Alicia Machado y a Roberto Romano abrazados y acostados en la misma cama, mientras que Roberto aparecía sin camisa y la venezolana cubierta de pies a cabeza con la cobija, ambos se encontraban conversando sin el micrófono.

Alicia Machado y Roberto Romano aparecían juntos en la cama ¿Ya no hay nada con Kimberly Flores? Durante el clip con duración de dos minutos y medio, ambos artistas se encontraban acostados mientras tenían una pequeña charla a susurros, y se encontraban sin micrófono, lo cual provocó que parte de la producción les dijera que volvieran a colocárselo, ante esto, ellos rieron y comentaron que ya se iban a dormir. A pesar de esto, ellos continuaron en la misma cama, mientras que Roberto Romano abrazaba a Alicia Machado por el estómago y ella se arrejuntaba un poco más al actor. Esto generó un sin fin de comentarios en donde muchos se comenzaron a preguntar entonces qué había pasado con Kimberly Flores.

“Eso era lo que deseaba esa mujer”, seguidores arremeten contra Alicia Machado y Kimberly Flores por Roberto Romano Diversos comentarios comenzaron a llegar, en donde seguidores del programa de Suelta la sopa, tachaban de todo al nuevo programa de Telemundo: “Que programa tan de lo peor”, “Ya no tienen creatividad los productores de Telemundo para hacer rating. Puro show mediático para ganar audiencia”, “Asco de programa”, “Lo más corriente de la televisión”. Por otro lado, algunos usuarios argumentaron que entonces por eso Alicia Machado le decía de todo a Kimberly Flores cada que estaba con Roberto Romano: “Eso era lo que tanto deseaba esa mujer, por eso vivía criticando a la otra”, a lo que varios seguidores destacaron que la venezolana era soltera, mientras que Kim no: “Alicia es soltera, sin compromiso, y Kim está casada, debería de mantenerse a raya de ese hombre”.

“Le vale que está casada”, Alicia Machada explota contra Kimberly Flores No fue hace mucho cuando se comenzó a esparcir la noticia de que Alicia Machado le había dicho de todo a la esposa de Edwin Luna después de haberla visto “coqueteando” con el actor Roberto Romano, en donde la venezolana argumentaba que debería de respetar, ya que ella estaba casada y con hijos. De acuerdo con el portal Milenio, se argumentó que la ex reina arremetió contra la guatemalteca, argumentándole lo siguiente: “Le vale que está casada. Es una señora casada con tres hijos, y que el esposo es hipermega famoso. El señor es de un gremio de la música y ellos no son ningunos pendej%&. ¿A qué vas tú y también y te metes en su cama? , o sea, yo no me he metido en la cama de ninguno de los hombres”, comentó en ese momento. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ

Mientras Edwin Luna es tachado como ‘cornudo’ por culpa de su esposa Kimberly Flores, presume ser ‘papá luchón’ A unos días de que comenzara el reality show de Telemundo ‘La Casa de los Famosos’ en donde varias celebridades están dando de qué hablar, a la esposa de Edwin Luna, la guatemalteca Kimberly Flores se le acusa de infidelidad con el actor Roberto Romano con quien anda muy ‘pegadita’ y por eso los comentarios contra el esposo de la morena no han sido muy ‘amables’ tachándolo de cornudo. Ahora, Edwin Luna ‘reaparece’ en un video de Instagram en donde en lugar de contestar las ofensas de que su esposa Kimberly Flores está en infidelidad, él presume ser un papá ‘luchón’ haciéndose cargo de sus hijos y actividades personales mientras su esposa está encerrada en el reality show.

Edwin Luna presume su vida ‘sin su esposa’ Mientras en el reality show ‘La Casa de los Famosos’, Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna se comporta muy coqueta y ‘pegadita’ al actor Roberto Romano frente a la gente de miles de personas, el cantante de la Trakalosa, lucha por sacar adelante a sus hijos con sus labores, además de trabajar en su cuerpo y en la música. Desde que comenzó el comportamiento de su esposa Kimberly Flores, el Instagram de Edwin Luna ha recibido un sinfín de burlas y ofensas cuestionándolo de qué sentía que la morena le fuera ‘infiel’, sin embargo, el cantante se había mantenido ‘callado’, pero eso cambió con un video que compartió.

Edwin Luna confiesa que no ha sido nada fácil estar sin su esposa Kimberly Flores A través de su cuenta de Instagram, Edwin Luna subió un video de 5 minutos de duración en donde se puede ver cómo su vida es ahora que su esposa Kimberly Flores está dentro del reality show de Telemundo y no tuvo más remedio más que hacerse cargo de la casa y de sus labores como papá. “Bueno, pues hoy es el primer día en el cual mi esposa ya no está con nosotros en casa, me toca hacer todas las actividades del día… como me toca complementarme con la parte de mi esposa y la mía tengo que estar más activo desde más temprano, pero está padre…”, comenzó contando Edwin Luna.

¿Kimberly Flores en infidelidad? Pero como si ya ‘supiera’ lo que iba a pasar, Kimberly Flores le dijo unas cosas antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’ a Edwin Luna y él lo confesó: “Cuando se fue, tenía ella la duda de que si yo iba a poder hacer todo, que no me iba a estresar y demás, espero que no, hoy es el primer día, espero que lo disfruten conmigo”, dijo el cantante mientras se podía ver cómo entrenaba en el gym desde temprano. “Ya estando en el gimnasio me fui dando cuenta de algo que decía mi esposa ‘que la iba a extrañar’ en todos los sentidos y en el gimnasio sí porque entre los dos nos complementamos, cuando estamos cansados ella me dice ‘échale todas las ganas, vamos’, aún así andemos cansados, nos hayamos ido de fiesta un día anterior y el día de hoy estar sólo sí es un poco complicado, aburrido”, comentó el cantante mientras aparecían las imágenes cansado en el gimnasio.