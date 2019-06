Le dicen ‘poco hombre’ a Gabriel Soto por lo que le escribió a Geraldine Bazán

Página

Gabriel Soto fue tildado de ‘poco hombre’ por un mensaje que le escribió a Geraldine Bazán

El ex de la rubia actriz no se contuvo y le dedicó fuertes palabras

Todo se dio por un escrito de Geraldine

Una vez más, Gabriel Soto fue tachado de ‘poco hombre’ por un comentario que le escribió a su ex esposa Geraldine Bazán en una foto de Instagram en la que aparece junto a una de sus hijas.

Cuando parecía que los dimes y diretes entre Gabriel Soto, Geraldine Bazán e Irina Baeva ya se habían calmado, el actor no se contuvo y volvió a ser el centro de la controversia por un mensaje a su ex.

Geraldine Bazán compartió en Instagram una imagen donde aparece abrazando a una de sus hijas con un emotivo mensaje: “Me tocó trabajar fuera de mi país, por un par de semanas, estoy muy contenta de hacerlo por este proyecto, muy feliz!!”.

“Estando ya en mi habitación estudiando para el rodaje de mañana reviso mi cel y me encuentro con esta foto que me recuerda que claro que se hacen sacrificios, en este caso estar lejos de ellas por estos días aunque no son muchos siempre es duro”, continuó escribiendo en la postal.

Y Geraldine cerró: “Ellas reconocen y saben que mami está trabajando en lo que ama y apasiona por y para ellas. Y yo no puedo amarlas y extrañarlas más!!”, sin embargo la calma duró muy poco cuando inesperadamente el papá de sus hijas Gabriel Soto comentó con fuertes palabras.

El mensaje capturado por Chamonic fue: “Cómo que sacrificio, si la elección de trabajar es tuya, porque necesidad ninguna, ya que yo pago todo para ellas y para ti”, fue lo que Gabriel Soto lanzó.