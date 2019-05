Danilo Carrera preocupa a sus fans con mensaje de luto (FOTO)

Regresas a mi en mis sueños T siento tan real Tu pelo, tus besos T escucho decirme “daddy” y se q estás aquí conmigo otra vez, no existe otra realidad Hasta q despierto y la verdad me da una bofetada Ya no estás en este mundo y yo t extrañare siempre Visítame esta noche Te amo #Z

— Danilo Carrera (@DaniloCarrera) May 31, 2019