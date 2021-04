Pablo Moctezuma, padre de Frida Sofía, también la apoya

Pablo Moctezuma, por su parte, declaró en el programa de televisión De primera mano que le cree y apoya totalmente a su hija Frida Sofía, a quien tuvo en la década de los 90′ con Alejandra Guzmán e incluso acusó a Enrique Guzmán de haber sido el culpable de su separación.

“Estuve con ella en Miami (con Frida Sofía) y platicamos sobre los otros abusos que desgraciadamente ha sufrido mi querida Fridita, caray, pero esto sí no tenía idea, creo que le daba miedo decirme porque obviamente de haber sabido y haber visto a este señor no sé qué hubiera pasado, pero la verdad este señor siempre ha sido un tipo desagradable, ha sido un abusivo toda su vida, la verdad no me sorprende ni tantito”, dijo Moctezuma.