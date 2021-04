Luego reclamó: “El conductor del autobús y el entrenador rojo, eso es lo que dijeron. Dijeron que no podía entrar porque no podía mostrar su identificación porque no tenía su teléfono. Él no está en ninguna parte para ser encontrado! Por eso siento que mi hijo está en peligro y el tiempo está haciendo clic”.

Tras el mensaje del padre Alberto en sus redes sociales, varios de sus seguidores han dejado mensajes de apoyo y no han dudado en compartir la información con la fotografía del joven latino Anthony Mejias, de 19 años de edad, el cual fue visto por última vez en Orlando, pues el joven ya no llegó a su casa en Miami.

“NECESITAMOS AYUDA”

La usuaria María C Ruiz publicó información sobre la desaparición del joven: “We need Help ! Es el hijo de una de nuestras agentes. Regresaba de la Universidad de Tallahassee ayer jueves, tenía que hacer cambio de guardia en Orlando a las 12 de la noche y por no tener el ID con él, no lo dejaron subir, es el último video que tienen de él”.

“Su mamá que lo esperaba aquí (Miami) a las 3 am cuando no lo vio llegar, notificó a la police. En estos momentos ella está en Orlando pasando flyers para ayudar a su búsqueda. Necesitamos pasar la información en el noticiero en Orlando y Miami. Por favor si nos puedes colaborar, por favor! Repost”. Archivado como: Adolescente desaparecido Florida