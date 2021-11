Francisca Lachapel recuerda su pasado

Se remonta a hace 10 años, el día en que llegó a Estados Unidos

Regresa a vender ollas para una noble causa Regresa a sus inicios. La conductora dominicana Francisca Lachapel regresa a vender ollas en la calle justo como lo hacía cuando había llegado por primera vez a Estados Unidos hace 10 años: “Fueron momentos muy duros, pasé hambre y duré un año con mi maleta exactamente como la traje, no sabía en que momento me iba a ir”. Actualmente Francisca es considerada como una de las conductoras más conocidas por el público hispano, y es que con su crisma y su inigualable belleza, la dominicana ha sabido ganarse el corazón de más de un espectador, sin embargo esto en un inicio no fue así, ya que antes de ser la conductora de Despierta América, tuvo que pasar por muchas adversidades. ¿Cual es el pasado de Francisca Lachapel? A través del portal People en español, se rescata un poco de la historia que Francisca Lachapel tuvo al llegar a Estados Unidos hace aproximadamente 10 años, en donde afirmó que tuvo que vender hasta ollas para estar ahí, ante esto, la conductora contó en “Nuestra Belleza Latina” lo difícil que fue para ella. A sus 20 años, Francisca dejó su país de origen, Republica Dominicana, para empezar una vida sola en Estados Unidos, dichos momentos fueron bastante complicados para ella, ya que pasó por hambre y falta de dinero: “Fueron unos momentos muy duros porque yo estaba sola. Yo pasé hambre. Lo puedo decir en un país de tanta abundancia que la gente dice que no”.

A su llegada a Estados Unidos, Francisca se dedicó a la venta de ollas Francisca Lachapel reveló también durante su participación en “Nuestra Belleza Latina” en el año 2015, 5 años después de su llegada, lo difícil que fue para ella llegar sin nada y sola a un país nuevo, argumentando que durante mucho tiempo nunca tuvo un lugar fijo porque no tenía dinero para pagarlo: “Yo duré un año completo con mi maleta exactamente como yo la traje de Santo Domingo (Su ciudad de origen) porque yo no podía desmontarme en ningún lugar porque yo no sabía el momento en el que me iba a ir de ahí porque no tenía dinero a veces para pagar”, comentó con lagrimas en los ojos en ese momento, justo años después de estar vendiendo ollas en Estados Unidos.

La guapa conductora recuerda sus orígenes en la ciudad de Nueva York Tras esta lamentable situación por las que muchos suelen pasar para conseguir “el sueño americano”, Francisca Lachapel estuvo vendiendo ollas en una calle concurrida de Nueva York, y a casi 10 años de su llegada al país vecino de México, la conductora dominicana regresa a lo que alguna vez fue ella, pero esta vez para ayudar a otra persona. Durante el programa de este lunes, el programa de Univisión “Despierta América” estuvo transmitiendo desde Nueva York, en el que por un día sus conductores estarían vendiendo ollas en las calles para ayudar a un televidente que lo necesita, fue ahí en donde Francisca Lachapel se remontó a sus orígenes.

Francisca Lachapel recuerda su pasado cuando vendía ollas, a 10 años de esto, vuelve a hacerlo En la emisión, Francisca contó lo siguiente con orgullo y emocionada por haberlo logrado: “Aquí en esta misma calle muchos de ustedes de seguro me vieron, ahí yo ponía mi puestecito y vendía mis ollas. Llegué un 28 de agosto del 2010 y esto por mucho tiempo llevó comidita para mi estomago”. El portal People en español reveló que así como hace 10 años atrás, Francisca montaba en la calle una vez más el puestecito de ollas con la ayuda de Raúl González, para juntos comenzar a venderlas: “El día de hoy vamos a estar en este mismo lugar donde yo vendía ollas pero ahora para una buena causa”.

“Muchos de ustedes me habrán visto”, afirma Francisca al revelar que ella vendía ollas en las calles de Nueva York Francisca reveló que estar en este lugar la hacía remontarse mucho a su pasado, aquel pasado difícil por el que mucho suelen vivir para conseguir sus metas: “Son demasiadas emociones en este momento. Mi corazón siente alegría, siente también nostalgia, mucha nostalgia”. “Me acuerdo de esta muchachita que andaba desde esa esquina hasta allá tratando de parar a la gente para que me diera el número de teléfono para yo ir a vender esa olla. Me siento tan agradecida y bendecida porque mi Diosito me dio la oportunidad de hoy cumplir y vivir mi más grande sueño”.

“Pase hambre, pero fui feliz”, dice la guapa conductora al aparecer vendiendo ollas para una buena causa Para finalizar con su relato, la conductora dominicana Francisca Lachapel afirmó que haber pasado por esta situación es algo que la llena de mucho orgullo, y estar ahí, a casi 10 años de que ella llegara a Estados Unidos vendiendo sus ollas, no tenía ningún precio y es algo que hace mucho no experimentaba: “No les puedo explicar cómo me siento, llegan tantas memorias a mi cabeza. Aquí en esta misma esquinita fui feliz, me reí, también lloré, me paré muchas veces con hambre, entonces regresar no tiene precio para mí”, comentó Francisca Lachapel durante el programa del lunes de Despierta América.

Francisca Lachapel aparece en vestido morado y la comparan con la Princes Fiona Mucho antes de que la conductora se remontara a su pasado, en donde revelaba que estuvo vendiendo ollas en las calles de Nueva York, Francisca Lachapel sorprendía en redes sociales al lucir despampanante en un hermoso vestido morado, sin embargo, un seguidor no se quedó callado y afirmó que la dominicana se parecía a la Princesa Fiona… pero de forma humana, ante este comentario seguidores no dudaron en defender a la comediante dominicana de este ¿ataque? A través de su cuenta oficial de Instagram, Francisca sorprendió a sus más de tres millones de espectadores al publicar varias fotografías de ella en donde lucía un entallado vestido color morado, el cual parecía tener una tela sumamente brillosa y hermosa. Mientras que en las otras imágenes aparecía con varios amigos y su esposo en lo que podría ser la ciudad de San Miguel de Allende, México.

Seguidores y fanáticos de la conductora destacan lo hermosa que se ve con vestido morado pero uno la comprara con Fiona Al pie de estas fotografías, las cuales ya contaban con más de 133 mil me gusta en ese momento, Francisca escribió el siguiente mensaje para sus seguidores: “Bello fin de semana, aquí les dejo varias fotiticos. ¡Que tengan un excelente domingo!” les deseó la guapa conductora a sus millones de seguidores. Estas fotografías atrajeron un sinfín de comentarios al respecto, en donde incluso celebridades destacaban lo hermosa que se veía la también actriz con ese vestido morado. Entre los comentarios se podían ver los de Lili Estefan, Jomari Goyso, Giselle Blondet, Pamela Silva y muchísimos más, sin embargo un seguidor llamó aún la atención al comparar a la conductora con la Princesa Fiona.

Seguidor la compara con la Princesa Fiona Y es que, a pesar de que a simple vista no se vea el comentario del seguidor, la cuenta de Instagram @soyhateryque, logró rescatarlo, en donde se ve claramente como el seguidor, sin miedo a que se llegara a interpretar, escribió lo siguiente: “Parece mucho la foto a la princesa Fiona en versión humana”, comentó acompañado de un corazón rojo. Este comentario en la publicación de Francisca le valió diversos ataques al joven, quien parecía no haberse dado cuenta que esto podría interpretarse de muchas y malas maneras. Una seguidora escribió lo siguiente: “Que poco hombre o bueno, hombre no puede ser para ser tan mujercita chismoso”.

¿Fue un halago o un insulto compararla con la Princesa Fiona? Ante la ola de ataques que el usuario estaba comenzando a tener, no se quiso quedar callado, y afirmó que en ningún momento él dijo eso como insulto, sino más bien como un halago: “Señorita, con todo respeto el comentario es en buen sentido, me parece bonita la foto de Francisca y es a mi parecer como la princesa Fiona, porque si no recuerdas tiene dos facetas”. COMENTARIO AQUÍ Y es que, como bien pueden recordar los fanáticos de la saga de la película ‘Sherk’, la Princesa Fiona, era una de las princesas más hermosas del reino de ‘Muy, muy lejano’, en donde se desarrolla esta historia, sin embargo cuando conoció al ogro Sherk, la princesa se convirtió de humano a ogro, tal como Sherk. ¿Tú qué opinas de este incidente? ¿En verdad la insultó o consideras que fue un halago? FOTOGRAFÍAS AQUÍ Algunas imágenes de esta nota provienen del siguiente video.