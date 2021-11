Tal vez has oído uno de los muchos anuncios para garantías de hogar que las compañías ofrecen: son difíciles de ignorar. Nombres como American Home Shield, First American Home Warranty y Choice Home Warranty podrían sonarte familiares. Tal vez algunos de tus amigos incluso han adquirido una garantía para el hogar para ellos. Eso te dejará con la duda: “¿Las garantías de hogar valen la pena? En este artículo, hablaremos de ello:

¿Por qué Clark Howard dice que una garantía para el hogar son prácticamente una pérdida de dinero?

De acuerdo con una encuesta, las garantías de vivienda representan una industria de $2.6 millones en 2021. Clark piensa que ese aproximadamente $2.6 billones es demasiado. “Suena maravilloso”, dice Clark. “Pagas quinientos o seiscientos dólares, y, supuestamente, estás comprando paz mental en reparaciones y reemplazos de electrodomésticos y aparatos importantes en la casa. Pero cuando llega lo malo, la compañía de garantía es, ‘¿quién eres? ¿quieres que hagamos qué?’”

“Confía en mí en esto: no tires tu dinero en una garantía para el hogar”. En vez de eso, ahorra dinero para cuando algo se descomponga en tu casa”. Si algo va mal en casa, Clark dice que las compañías de garantías son brutalmente conflictivas de tratar. Pedirán que sólo uses a sus trabajadores. Esos trabajadores podría o no aparecer a tiempo cuando tengas un problema de calentamiento de verano con un aire acondicionado que no funciona. Y no te olvides de que tendrás que pagar un deducible además de eso. ¿La advertencia de Clark no es suficiente para ti? Considera esto: De acuerdo con un artículo del 2019 en el Washington Post, American Home Shield (la compañía de garantías de hogar más importante del país) fue objeto de casi 11,000 quejas dentro del Business Bureau en los tres años anteriores.