Los vendedores con buena reputación en internet te mostrarán tal información en la descripción de producto. Si las imperfecciones o marcas son algo que te provoca incomodidad, comprar un teléfono reparado no es para ti. Accesorios . Un factor fundamental al momento de comprar un teléfono reparado es si serás capaz de hallar accesorios que necesitarás que quizá no estén incluidos en el teléfono reparado. Algunos dispositivos que tuvieron un dueño antiguo son vendidos sin cargador u otras cosas. Esto quiere decir que tendrás que gastar dinero extra en estos artículos. Antes de que compres el celular, debes asegurarte de que los accesorios que necesitas están disponibles.

He comprado tres teléfonos reparados en los últimos años y ha sido de mi agrado cada vez. Compré mi más reciente teléfono hace dos meses en Amazon . Photo Via Clark.com Echemos un vistazo a cinco cosas que necesitas saber antes de comprar un teléfono reparado.

Si alguna vez has perdido tu celular o ha dejado de funcionar, un celular nuevo probablemente no será tan barato. Si quieres ahorrar dinero, comprar un teléfono reparado puede ser una gran opción. Pero, ¿qué es exactamente un teléfono reparado y cuáles son los pros y los contras de comprar uno? En este artículo, te diré todo lo que necesitas saber sobre comprar un teléfono reparado, incluyendo cómo protegerte si decides comprar uno nuevo.

He comprado tres diferentes modelos de iPhones que fueron reparados, pero también puedes comprar Android. Puedes conseguir algunos de los modelos más populares, como Google Pixel y GalaxyNote10 , que son unas cuantas generaciones antiguas, por un económico monto en internet. Fábricas como HTC, Motorola, Huawei y Nokia no venden sus teléfonos reparados. Pero puedes encontrarlos en otros retailers y compañías.

5. Cómo protegerte antes de comprar un teléfono reparado

Asegúrate de que el vendedor acepte devoluciones. No quieres quedar atrapado con un dispositivo deficiente. Antes de comprar un celular, que has hallado en Amazon o en algún otro sitio, asegúrate de que puedes regresarlo. La garantía (normalmente de 90 días). Lo que distingue a teléfonos reparados buenos de otros es la garantía. Sin garantía, no existirá una adquisición. La garantía no sólo te protege en caso de que el teléfono sea caótico, sino que te permite probar el teléfono con tiempo (más de ello en un momento).

Compra sólo a vendedores con buena reputación. Si optas por comprar un teléfono reparado de un vendedor en un sitio como Amazon o eBay, sólo compra de vendedores con un 98% o más de rating de vendedor. Asegúrate de que tu teléfono reparado funcione correctamente. Una vez que tu teléfono este en tus manos, hay algunas pruebas que querrás hacer para asegurarte de que funciona adecuadamente. Las aplicaciones que prueban los celulares harán diagnósticos en el dispositivo. Aquí unos gratuitos.

Para Android:

Para iPhone:

Test Device MultiTouch (prueba únicamente la funcionalidad de la pantalla)

TestM

Notas finales

Ahora que sabes que hay buenos teléfonos reparados, llegó la parte en la cual debes hallar el que vaya bien contigo.