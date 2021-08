Esta decisión, suma un punto desfavorable contra las políticas que deseaba implementar Biden, en su gobierno. Llega en un punto de inflexión, donde se esperaba que el jurado y las autoridades no llegaran a anular las prioridades de la administración de Biden, en torno a los indocumentados. Archivado como: Juez medida contra indocumentados

El juez en el Tribunal del Distrito Sur en Corpus Christi, anunció que él no creía prudente estas posibilidades, pro tal hecho desechó las prioridades de Biden, dejando en claro que él estaría de lado de los estados de Texas y Luisiana que habían demandado la orden. Esta decisión a causado alarma en la administración de Biden.

Juez medida contra indocumentados: ¿Quiénes serán los afectados?

El Congreso había ordenado a ICE que estableciera prioridades en la detención de inmigrantes indocumentados, y un memorando del Gobierno Biden el 18 de febrero estipuló que se diera prioridad a la detención de individuos que hubieran cometido delitos graves o que presentaran una amenaza para la seguridad pública y nacional, según la agencia Efe.

Por esta razón, se esperaba que la decisión del jurado no llegara a presentar un peligro, contra los inmigrantes. El gobierno de Biden había tomado en sí la responsabilidad de asegurar a los indocumentados de un proceso justo, donde no fueran reportados con severidad si no habían llegado a cometer un delito grave.