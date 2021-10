El hijo de Lili Estefan, Lorenzo Luaces Jr está en el centro de la polémica

Un video demuestra que el hijo de Lili Estefan volvió ‘a la normalidad’ Lorenzo Luaces Jr, el apuesto hijo de Lili Estefan, lleva una vida muy privada y lejos de verlo siempre con su mamá, el joven se mantiene en ‘incógnito’, con sus actividades que no tienen que ver con el medio artístico… hasta ahora, pues este fin de semana el joven estuvo en tremenda fiesta y haciéndola de DJ. Relacionado Matan a un joven cantante y arrojan el cuerpo a un río (FOTOS) Mamá de Christopher Ramírez da entrevista a Satcha Pretto ¡Devastada! Ana Patricia de luto tras lamentable muerte de un ser querido (FOTO) Aunque lo anterior no tiene la mínima preocupación para Lili Estefan, lo cierto es que Lorenzo Luaces Jr provocó polémica con un video compartido en la cuenta de Instagram de ‘Chisme no like‘ en donde se puede ver como ‘anfitrión’ de una fiesta a la que asistieron centenares de personas, en la alberca. ¿Irresponsable? Lorenzo Luaces Jr, hijo de Lili Estefan provoca indignación En su más reciente fotografía, Lili Estefan abraza muy sonriente a su hijo Lorenzo Luaces Jr quien tuvo un fin de semana bastante ocupado fungiendo como DJ en una multitudinaria fiesta… ¿olvidando las medidas de seguridad, aún por la pandemia del COVID? “Así comienzo la semana con las baterías recargadas después de este viaje relámpago! Puro AMOR Cheech, Estoy tan orgullosa de tiiiiiiiii y que rico lo pasamos !!! Love uuuuuu Pa”, escribió la presentadora de ‘El Gordo y la Flaca’ en una serie de imágenes que celebraba lo que aparentemente era su primer evento ‘en grande’ como DJ.

¿Sin medidas de seguridad? Lorenzo Luaces Jr funge como DJ Aparentemente, Lili Estefan dió señales de lo que sucedió y es que su hijo habría tocado para una fiesta de la Universidad a la que estudiantes invitaron a varios familiares: “mi gente bellaaaaaaaa y que todos encuentren a esas personas en sus vidas que le recargan la buena energía”, escribió en las fotos la conductora. Sin embargo, a través de la cuenta del show Chisme no Like, se armó la polémica por la publicación del video y la gente no estuvo de acuerdo: “Así se divierte el hijo de #LiliEstefan La conductora compartió un video de #Lorenzo el cual hizo enojar a muchos, pues él y la gente presente no se encuentran usando mascarilla cuando la pandemia aún no ha terminado. Recordemos que #Univisión se ha vuelto un foco de infección luego de que muchos de sus conductores y trabajadores terminaran contagiados”, se lee en la descripción.

Hijo de Lili Estefan desata debate por su participación como DJ en multitudinaria fiesta Lorenzo Luaces Jr se veía de lo más contento tocando en la fiesta a la que se puede ver a miles de personas, en su mayoría jóvenes, sin sana distancia y sin mascarillas, lo que naturalmente provocó que personas estuvieran opinando sobre si representaba una irresponsabilidad, pues la pandemia no ha terminado: “Alcohol, drogas y el plus COVID”, “No le dañen su fiesta. Y los conciertos? Ahí tan poco usan mascarillas ustedes no saben si pidieron tarjetas de vacunas como en otros lados”, “Pero están en un concierto al aire libre, y en Houston nadie anda con mascarilla”, “Niño rico de mami”, “Seguramente ya están vacunados todos, la verdad no veo nada malo, ya tenemos que volver a nuestra normalidad”, se pueden leer algunos comentarios.

¿De acuerdo o en contra? Hijo de Lili Estefan, Lorenzo Luaces Jr causa comentarios divididos Mientras Lorenzo Luaces Jr se la pasó de lo mejor en la fiesta fungiendo como DJ y su mamá Lili Estefan lo apoyó, en redes sociales, la gente se dividió en comentarios positivos y negativos sobre lo ideal o no de ir a una fiesta multitudinaria sin tantas medidas de seguridad por el COVID. “En serio?? Esta ahí solo por el nombre de su familia”, “Dónde fue ese Covid19 fest?!?!?!”, “En Miami, la pandemia está peor, que envidia los estados, si la gente no toma conciencia de las consecuencias, pues como dice el cuento. Sálvese quien pueda, el que quiere vivir que viva, y el que no pues es su problema”, “¿Y la mascarilla para cuando?”, “Que vida más completa y en pandemia todos sin máscaras”, comentó más gente. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DEL HIJO DE LILI ESTEFAN TOCANDO COMO DJ

Lili Estefan ¿consiente demasiado a sus hijos Lorenzo Luaces Jr y Lina? ¡Cuánto ha cambiado Lili Estefan! La presentadora del icónico programa de espectáculos ‘El Gordo y la Flaca’, compartió con sus seguidores de Instagram, un importante recuerdo de su tiempo en Cuba, cuando aún era una adolescente y sus planes eran marcharse a Costa Rica, donde desea establecerse con su demás familia. Pero, ahí no quedó el recuerdo de la fotografía. Lo más interesante de esa publicación, fue que los seguidores de la conductora confirmaron las sospechas que su hija había dicho hace un tiempo: Lina es idéntica a su madre, cuando está era mucho más joven. En la foto que subió Lili, se puede observar el gran parecido entre ambas y cómo es que la joven sacó todos los genes Estefan.

Lili Estefan Lina Luaces: Fotos y recuerdos Lili Estefan, se puso un poco sentimental a través de sus redes sociales. La presentadora de televisión y exmodelo, subió una importante fotografía a la edad de 13 años, a un lado de su tío y hermano; la imagen muestra a la presentadora muy sonriente, pero lo que llama la atención de dicha imagen es el recuerdo que hay detrás de eso. Estefan en varias ocasiones ha comentado su ingreso a Miami y cómo fue el dejar Cuba atrás. Para ella no fue sencillo llegar a su primer hogar, que fue Costa Rica, ni mucho menos trasladarse a Miami, pero lo logró e hizo una vida en el país; por esa razón, para la conductora fue muy importante señalar qué fue lo que la llevó a dejar su país de origen y nunca olvidar la historia detrás de su salida.

Lili Estefan Lina Luaces: La salida de Cuba La presentadora señaló en aquella fotografía, que significaba mucho para ella ya que era la historia detrás de su salida de Cuba y su inicio viviendo en Costa Rica; un cambio esencial para Lili, ya que fue el nuevo comienzo que tanto ella como su hermano necesitaron para poder obtener una mejor vida. "Un día como hoy hace 41 años salimos de CUBA vía Costa Rica", señaló Lili en el pie de la imagen, que compartió con sus seguidores a través de redes sociales, señalando como es que había iniciado su travesía hasta llegar a los Estados Unidos, donde se ubicó con la mayoría de su familia en Miami.

El arribo a Miami La presentadora explicó que ahí fue cuando se reencontraron con su tío Emilio Estefan, quien fue el que los apoyó en su llegada a Costa Rica y posteriormente, se mudaron a un nuevo país, buscando mejores oportunidades dentro de Estados Unidos, pero está vez con toda la familia Estefan acompañándolos. "Donde nos reencontramos con el tío @emilioestefanjr y unos meses más tarde con el resto de la familia en Miami", confesó la exmodelo, a sus seguidores de Instagram, quienes no tardaron en comentarle su sentir por la imagen que Lili había decidido postear en la red social y que rápidamente se llenó de buenos comentarios.

¿La presentadora consiente mucho a sus hijos? Ella mencionó que esa fotografía era uno de sus pocos tesoros, ya que eran pocas las imágenes que tuvieran una historia tan especial de trasfondo y que contaran su inicio en una nueva vida. En diversas ocasiones, la presentadora y ex modelo ha explicado que para ella fue difícil dejar atrás su país natal, pero que era necesario para obtener una mejor vida. "Esta foto es un TESORO! Yo con 13 añitos", señaló la conductora del icónico programa de espectáculos, que se ha mantenido al aire después de muchos años y que la hizo ser reconocida dentro del ambiente. Lili Estefan, señaló que ella siempre vería esta imagen como una de sus posesiones más preciadas por lo especial que es.