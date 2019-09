View this post on Instagram

Mi muchachito 👦🏻@gustavoangeljr … en qué momento dejaste de ser aquel Bebecito y te convertiste ya en todo un jovencito hermoso para mi ojos físicos y no se diga para los de mi corazón , Dios nos de la sabiduría para ( amándote mucho )saberte guiar mi Tavito . Te amo y no te imaginas cuánto mi corazón .