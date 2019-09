Página

Usuarios criticaron con todo a los hermanos de Jenni Rivera en una publicación de la Señora Rosa

La madre de la fallecida ‘Diva de la Banda’ aseguró que no le dan ‘raid’ para dejar sus ayudas

Es por esta razón que la Señora Rosa está pensando en tomar una severa decisión

Por muchos es sabido que la Señora Rosa, madre de Jenni Rivera, Lupillo, Rosie, Juan, Pedro y Gustavo es una mujer que se dedica a ayudar a los más necesitados y en numerosas ocasiones ha compartido en su página de Instagram las diferentes labores que hace.

La Señora Rosa ha mostrado los juguetes, alimentos y ropa que lleva a niños y familias de escasos recursos con la ayuda de los donantes que amablemente se ofrecen para esta humanitaria labor.

Sin embargo, una nueva publicación de la Señora Rosa levantó la polémica en las redes sociales, ya que se le vio haciendo una obra de beneficencia pero dudó en seguir con este tipo de actividades.

En el clip, que casi llegó a las 3 mil reproducciones en menos de un día se ve a la madre de Jenni Rivera con varios botes de leche en polvo para los niños y comenta que un joven le dio dinero. Sin embargo, no se acuerda de su nombre, pero le agradeció al igual que a toda la gente que la apoyó para llevar la leche a los niños.

Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas, ya que la Señora Rosa aseguró que la labor que hace podría terminar porque no tiene quien la lleve a repartir los productos: “Gracias a la gente que me ayuda. Ya no sé si seguirle. Es que muchas veces no tengo ‘raid'”.