La preocupación que tenía era tan grande que tuvo que llevar al pequeño al doctor, para asegurarse que el problema no fuera mayor: “Lo único que hicimos fue asegurarnos de que todo esté bien, para poder tomar medidas al respecto. Ese dolor de garganta es de cuando no quiere hacer las cosas”, dijo Alejandra Espinoza.

“Es un placer tener a Matteo como paciente”

Cabe mencionar que, algunos internautas mencionaron el excelente servicio del doctor a donde acudió Alejandra Espinoza para la revisión de su hijo por las molestias en la garganta, que a veces le da y otras veces no. Incluso el mismo médico se tomó el tiempo para comentar el post de la mexicana. Archivado como: Aparece foto del hijo de Carlitos El Productor y notan algo en su cara que confunden a muchos

"Muchas gracias!!! Es un placer tener a Matteo como paciente. Matteo con su personalidad y alegre carácter hace que mi día de trabajo no se sienta como trabajo. Mis pacientes me enseñan mucho y me dejan historias y cuentos que me ponen una sonrisa perenne al final de un día largo. Bendiciones y que Dios los bendiga a ellos y su familia", escribió el doctor.