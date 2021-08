Alejandra Espinoza narró la terrible experiencia que vivió con su hijo

Durante un vuelo, su hijo se estaba ahogando y tuvieron que pedir ayuda médica

"Mamá, por favor ayúdame", le dijo Matteo a Alejandra en aquel momento Alejandra Espinoza, contó a sus seguidores en Facebook una de las más aterradoras experiencias en su vida. La host de Nuestra Belleza Latina, comentó que su hijo Matteo, de seis años, pasó por susto cuando se encontraba comiendo un brownie y un jugo, durante un vuelo que tuvieron a Puerto Rico. El niño de seis años, comenzó a ahogarse durante el vuelo y lo único que podía decirle a su madre fue que lo ayudara; ella, ante la desesperación del pequeño no sabía como reaccionar. Afortunadamente, sólo fue un gran susto y quedó para contarlo como anécdota, ya que a los pocos minutos, Matteo se encontraba en perfecto estado. Alejandra Espinoza susto con Matteo: La terrible experiencia que pasó La presentadora mexicana, contó a través de un video publicado en Facebook, la terrible experiencia que recientemente vivió con su pequeño hijo, Matteo. En dicho clip reveló que mientras estaba en un avión, cuando viajaba de regreso a Miami, después de pasar un par de días en Puerto Rico, el pequeño se empezó a ahogar. Sin duda alguna, fueron minutos de terror los que vivió la presentadora, puesto que ella se califica como una persona que sabe como actuar ante momentos difíciles, pero está vez fue completamente diferente, cuando la persona en peligro era su hijo. Sus seguidores no han parado de dejarle mensajes en el post, esperando que Matteo se encuentre mucho mejor.

Alejandra Espinoza susto con Matteo: "Nunca había vivido un susto desde que nació" La joven presentadora, narra en el video los momentos de pánico que pasó durante aquel vuelo. Ella cuenta que el niño se encontraba comiendo un pedazo de brownie y bebiendo jugo de manzana, cuando notó que él escupió el jugo en forma de vómito y de por un instante creyó que solo era reflujo, cuando la realidad era completamente diferente. "En una de esas, yo siento que se hace para adelante, se impulsa para adelante y saca lo que trae en la boca. Escupe el jugo, escupe en forma de vómito.", narró la host de Nuestra Belleza Latina. "Yo volteó a verlo y le dogo '¿Estás bien, papi? ¿Estás bien?' y lo veo todo rojo, rojo.", dice la presentadora a la cámara de su dispositivo, recordando la experiencia que pasó.

Alejandra Espinoza susto con Matteo: "Ayúdame" Para Alejandra, ese momento quedará siempre en su memoria, ya que las palabras que mencionó su pequeño la helaron por completo. El pequeño de 6 años, se encontraba ahogándose con su propia saliva, sin saber como reaccionar; la presentadora cuenta que ella se congeló y no supo como ayudar a su hijo, puesto que es muy diferente cuando la persona a la que deseas auxiliar, es tú propio hijo. "Ay no, me acuerdo y me da cosita en el pecho", menciona Espinoza en el video que publicó. "Y me dice: 'ayúdame'. ¡Ay no! No saben, fue horrible, porque no podía respirar", comentó la mujer, por la experiencia que había pasado durante el fin de semana y que le dejó una gran enseñanza y a la vez, como reaccionar.

Alejandra Espinoza susto con Matteo: "Yo reacciono muy rápido" Ante los instantes difíciles que vivió, la joven no sabía como actuar con su pequeño hijo. Alejandra comenta que suele reaccionar rápido con las demás personas, pero está vez le causó tanta impresión que no sabía cómo actuar con su propio hijo, por lo que la angustia continuó durante varios minutos. "Yo me considero una persona que reacciona muy rápido, por lo menos yo reacciono muy rápido, cuando se trata de los demás. Si alguien está en una piscina, yo me aviento.", mencionó la presentadora de televisión ante sus seguidores, puesto que no había pasado pro una situación así con anterioridad. "Pero nunca me había pasado con el niño, nunca me había pasado con Matteo.", comentó aún afectada.

Alejandra Espinoza susto con Matteo: "Se me detuvo el tiempo" Alejandra, cuenta a sus seguidores que en ese momento no sabía que hacer. Aunque en el avión iban un par de amigos y su esposo, la mujer no tenía idea de cómo reaccionar ante lo que su hijo estaba viviendo, ella se congeló a tal punto de no poder hablar con su pareja para informarle lo que estaba sucediendo, simplemente estaba perdida. "Se me detuvo el tiempo. No sabía qué hacer, no sabía a donde aventar las cosas. Aníbal estaba atrás y no podía hablarle; no podía quitarle el cinto", ella detalla en el clip que compartió, dejando saber que la situación llevó un par de minutos. En los que no supo como reaccionar y que le costó poder asimilar hasta que logró sacar el cinto del pequeño y empezar a darle golpecitos en la espalda.

Necesitó ayuda médica La host de Nuestra Belleza Latina, cuenta que cuando sacó al niño de su asiento y procedió a ayudarlo, se acercó a ella el personal de avión para ver si podían auxiliarla. “Vino la aeromoza y me preguntó: ‘¿Quieres que le hable a un doctor? Al final yo le dije que sí, al final le hablaron a un doctor, no había un doctor, le hablaron a una enfermera.”, narró en el video. “Ya cuando llega la enfermera acá, Matteo ya estaba respirando, pero traía algo en la garganta”, por lo que ella continuó preocupada, ya que al menor le estaba costando trabajo respirar y ella no podía auxiliarlo debido a su estado de pánico y estrés que vivía al ver a su hijo en tales condiciones, pero poco a poco fue recobrando la fuerza y tranquilidad.

“Mamá, ayúdame” Matteo pudo salir de ese estado, aunque se encontraba sumamente asustado. La enfermera lo había ayudado y de repente se acercó una doctora, quien fue la que empezó a guiarlo en su respiración, para que pudiera recobrar la calma; el niño no podía tranquilizarse e incluso en aquel estado de pánico a la única que quería ahí era a su mamá. “Después llega ya una doctora. Se acerca una doctora y le dice que respire, que sólo respire. Ya sabíamos que estaba bien, ya Matteo estaba respirando, pero el niño estaba bien asustado. Matteo estaba bien asustado y me decía “mamá ayúdame, mamá ayúdame por favor, ayuda” y luego se ponía a orar.”, comentó bastante angustiada, ante aquel instante de terror puro que vivió.

Un gran susto Pero Matteo no fue el único que estuvo preso del pánico. Alejandra Espinoza, contó que ella no podía encontrar la tranquilidad, estaba sumida en el estrés que la situación le dejó y no podía darle la tranquilidad que necesitaba Matteo, por lo que entendió que ella era la que tenía que ser fuerte, para que el pequeño lo superara. “Yo tenía el corazón en los oídos, me sentía bien estresada. No sabía cómo darle confort al niño, él seguía bien asustado”, comentó la madre, quien asegura que se dio cuenta que debía cambiar ese aspecto de ella; relata en el video, que ella no podía concentrarse ante la situación que vivió y que necesitó todo acopio de su fuerza para tranquilizarse.

La lección que dejó Alejandra explica que esta vivencia le dejó una grandes lecciones. Entre ellas destacó que debe aprender a tranquilizarse, esto le serviría para saber como actuar en este tipo de situaciones, donde se debe concentrar en ayudar a la persona que se encuentra mal y no perder la cabeza, como le pasó con Matteo. “Me di cuenta de varias cosas: entre ellas, la número uno es que debo de reaccionar mejor ante situaciones difíciles, o sea tengo que ponerme fuerte, no me puedo hacer chiquita antes cosas grandes.”, explicó en el clip, haciendo alusión a los momentos de tención que vivió cuando el pequeño se empezó a ahogar, en el avión.

La segunda lección La segunda lección que aprendió, es que debe enseñarle a su hijo de 6 años a poder tomar las cosas con calma y tranquilizarse ante los momento difíciles, ya que si ella le hubiera enseñado al pequeño a mantener la calma, quizá la situación se hubiera tornado completamente diferente. “Otra es que debo enseñarle a Matteo a tranquilizarse, a Matteo necesito enseñarle a respirar. Yo también sé que es difícil, estaba ahogándose, pero después de que podía respirar él seguía asustado. Yo le decía ‘papi, respira, cálmate, cálmate’, él hubiera estado bien si yo le hubiera enseñado a estar tranquilo”, comentó la presentadora, quien nunca se imaginó que otras madres tomarían su experiencia como consejo.