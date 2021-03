Pitaya Entertainment lanzo el podcast “Entre Hermanas” con Alejandra Espinoza y su hermana, Damaris Jiménez. El Podcast se puede escuchar por: Pitaya.fm, Apple, Spotify, Amazon Music & YouTube. Y cada jueves pueden escuchar un episodio nuevo.

En la primera semana de estreno, Entre Hermanas estuvo en #123 de la lista overall de U.S Apple top 200 charts. Fue uno de los podcasts en español mejor clasificados en la lista de Apple.

Alejandra Espinoza, la famosa reina de belleza y estrella de televisión, y su hermana Damaris Jiménez, quien es life coach especializada en el desarrollo personal de las mujeres, presentan un podcast semanal de conversaciones, intimidades, consejos, inquietudes, y todos los temas que solamente se pueden hablar entre hermanas. Alejandra Espinoza podcast Entre Hermanas Damaris Jiménez. Alejandra Espinoza la famosa estrella de televisión se une a su hermana Damaris Jiménez para realizar un podcast el cual el tema principal es empoderar a la mujer. Esto comenzó como interminables conversaciones entre Alejandra Espinoza y su hermana Damaris Jiménez que inspiraron a la reina de Belleza a crear Entre hermanas. La también actriz Alejandra Espinoza es la copresentadora de un optimista podcast de superación personal en español con su hermana Damaris Jiménez, quien es una entrenadora de vida especializada en el desarrollo personal de las mujeres, de acuerdo con el portal Pitaya. Alejandra Espinoza y Damaris Jiménez lanzan el podcast “Entre Hermanas” Aquí cuentan sus experiencias de vida y la formación profesional de Damaris, cada semana las hermanas tienen platicas íntimas y profundas sobre el crecimiento personal. Es un podcast sincero e inspirador, lleno de anécdotas conmovedoras y consejos sobre cómo convertirse en la mejor versión de las personas. Las dos hermanas hablaron en exclusiva para Mundo Hispánico de este nuevo proyecto que busca ayudar a quien escuche tanto a Damaris como Alejandra todos los jueves a través de Pitaya.fm, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music y YouTube.

¿Cómo lograste convencer a Damaris de realizar el Podcasts? Alejandra: “No fue muy difícil convencerla, pero yo si pensaba que existía la posibilidad que me dijera no, me dicen para hacer este podcasts, yo sabia que quería estar acompañada, no lo quería hacer sola, y la verdad es que hicimos una que otra prueba, y no estaba muy convencida”. “En una reunión yo les digo que tengo una hermana que es life coach y les intereso el concepto de Alejandra con su hermana, y le hable a su esposo para asegurarme de poderla convencer y si se dio, y de ahí en adelante todo ha sido muy cool, los temas los hemos estado tratando de encontrar en base de lo que la gente va a querer escuchar”.

¿Cómo ha sido estar con tu hermana frente a frente contando sus experiencias, hay un tema que te ha llamado la atención? Damaris: “El tema de infidelidad es bien popular, todo el tiempo no los piden y es un tema que me gusta, pero realmente que pudiera hacer 20 podcasts fue del que hablamos de cómo las mujeres afectamos o influenciamos a los estereotipos de género”. “Hablamos un poquito de como nosotras mismas queremos igualdad, de como somos con nuestros esposos, de cómo los tratamos, ese tema siempre me ha interesado mucho, literal pudiera escribir un libro, porque me interesa mucho pero no lo podemos estar hablando todo el tiempo”.

¿Qué consejo le darían a las hispanas que se sienten afectadas por los prejuicios hacia las mismas mujeres? Hace unas semanas Damaris fue atacada en redes sociales por la ropa que usaba y los shorts que vestía, por eso no dudó en responderle a quienes la atacaban, ante esta situación Damarias dijo: “Instagram no es una plataforma de trabajo para mí, yo no soy una figura pública ni pretendo serlo, soy muy directa, lamentablemente al que le moleste pues ni modo, a la gente no le molesta porque aunque les digo que me enfado me siguen mandando mensajes, porque siento que tienen esa sensación de que hice algo malo”. “¿Qué consejo les daría?, siempre aconsejo lo mismo, acuérdense que nuestros comentarios y actitudes van a afectar a las siguientes generaciones, a este punto ya no pretendo que seamos los más abiertos de mente, pero sí pretendo dejarle a mi hijo algo bueno, sé muy bien el ejemplo que quiero dar”. Archivado como Alejandra Espinoza podcast Entre Hermanas Damaris Jiménez

Consejo de Alejandra Espinoza Alejandra: “Yo soy muy fanática de las redes sociales, me gusta mucho es parte de mi trabajo, pero yo tampoco le permito a la gente que me falte al respeto, la mayoría de las veces ignoro, pero en otras ocasiones si les contesto, la mayoría de las veces la vida de la persona que te critica es mucho más triste de lo que piensas”. “También es de pensarlo, después uno se siente mal, te critican, te atacan, te ponen hasta el piso, les contestas y te hacen sentir mal por lo que les contestaste, me encantan las redes sociales, pero cuando mi hijo las usa me da miedo, me da pánico que un niño esté dejándose llevar por alguien que no lo conoce, las redes me gustan, pero tienen su cosita que no”. Archivado como Alejandra Espinoza podcast Entre Hermanas Damaris Jiménez

Cuéntame una cualidad y un defecto de Damaris Alejandra: “La primera es que es bien sincera, o sea nunca jamás te va a decir algo que quieras escuchar, te dice lo que ella piensa, esa es su cualidad, su defecto es que a veces no lo dice de una forma correcta es muy dura, es muy dura, siento como que tiene que suavizar más para entrar de una mejor forma en la gente”. “Me encanta que sea así, me encanta que no le importe lo que van a pensar, lo dice, pero a veces lo dice de una forma muy abrupta”, fueron las palabras de Alejandra para su hermana. Archivado como Alejandra Espinoza podcast Entre Hermanas Damaris Jiménez