Exfuncionario de Trump tachó de “despreciables” los rumores sobre su separación y afirma que son utilizados de “menospreciar” al expresidente.

En las últimas semanas, Trump ha dejado entrever que se postulará a las próximas elecciones presidenciales.

Amigos cercanos de la esposa de Trump han dicho que no tiene planes de divorciarse de él.

En medio de las especulaciones que apuntan al fin del matrimonio de Donald Trump y Melania, el exsecretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, ha tachado de “despreciables” los rumores y afirma que son utilizados de “menospreciar” al expresidente.

“Creo que los informes son absolutamente aborrecibles y repugnantes. Los he visto juntos durante seis años. No tengo ninguna idea de su relación personal, pero ver a la gente especular sobre el estado de su matrimonio es absolutamente deplorable y despreciable”, dijo Spicer a The Sun.

¿Fin del matrimonio de Donald Trump y Melania?

En las últimas semanas, mientras Trump ha dejado entrever que se postulará a las próximas elecciones presidenciales, publicaciones han afirmado que Melania no quiere regresar su papel de primera dama, si su esposo gana nuevamente en 2024, dato que también ha negado Spicer.

Cabe recordar que Donald Trump se casó con la exmodelo eslovena en 2005. No obstante, desde su turbulento paso por la Casa Blanca, rumores de separación han rodeado su relación, especialmente luego de protagonizar varias escenas tensas frente a las cámaras.