Expusieron un video en donde estaría hablando del papá de Ángela, Pepe Aguilar , en donde le preguntaron que si andaría con Ángela Aguilar, a lo cual, el no duda en responder: ““No, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos ¡cállate, te pega un chin….! No te halla para pegarte otro.”, dijo en una storie que publicó en su cuenta de Instagram la cual, es privada. (VIDEO)

Algunas personas argumentaron diciendo que él sería demasiado grande para Ángela, pero otros contestaron que ella ya tiene 18 años, por ende no tendría nada de malo que mantuvieran una relación. “Aquí prácticamente es diferente que con Sasha, aquí está más normalizado, además ya tiene recién 18 ya se vale”, “Yo creo que a es edad uno debe de andar con chavos de mas o menos la misma edad, es cuando uno apenas va conociendo el amor y las pend…. que uno hace.”, “¿Pues no que andaba con Benny Emanuel?”, ¿Tu qué opinas?

Ángela Aguilar supuesto novio: Esto opinan los usuarios

Por medio del video de TikTok, compartido por el usuario “maguievelazquez0”, diversos internautas contestaron al video y decidieron opinar sobre la actitud de la intérprete de “Dime Como Quieres”, tema que canta junto a Christian Nodal. Muchos compartieron su punto de vista y dijeron cosas como:

“Me gusta su música, imposible no reconocer que tiene talento, pero siempre la vi media altanera”, “El dinero no da educación”, “Mi apa me decía que te sobre el dinero, pero que nunca te falte la educación”, “Ni parece que sean nietos de don Antonio Aguilar”, “¿Qué esperan? si su papá es igual”, “Sin humildad no tiene nada”, “Esa familia es muy arrogante, pero el público tiene la culpa por hacerles fiesta de todo”. Comentaron los usuarios de TikTok.