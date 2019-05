Página

Fernando del Rincón lloró al recordar a Juan Gabriel

Todo sucedió en un especial trasmitido en televisión un día después de la muerte del cantante

El conductor compartió su experiencia con una de las entrevistas más íntimas que dio Alberto Aguilera

El presentador de televisión Fernando del Rincón conmovió a todos cuando a través de un video que resurgió en You Tube y ahora retoma Mundo Hispánico, lloró al recordar a Juan Gabriel, quien le concedió una de las entrevistas más íntimas.

En el mencionado video, publicado el 29 de agosto de 2016, un día después de la muerte de Juan Gabriel, el conductor Fernando del Rincón comparte su experiencia con ‘El Divo de Juárez’ cuando sin pedirlo, el cantante lo buscara para ofrecerle una entrevista.

En las imágenes, Fernando del Rincón habla conmovido frente a la cámara y empieza diciendo: “Un día hace 14 años llegué a mi oficina en Univisión y un mensaje telefónico en el buzón decía con la voz de una mujer que el señor Juan Gabriel quería darme una entrevista, por supuesto que no lo creí; la voz femenina me dejaba un número telefónico para comunicarme de vuelta”.

“Una serie de escándalos rodeaban a Juan Gabriel en ese momento, nada extraño en este medio, por eso es que quería hablar. Cuando lo ví en esa habitación de hotel en Houston, Texas me dijo ‘hablemos de todo, de lo que quieras’, así lo hicimos… Y me he quedado con la deuda más grande y es contigo Alberto Aguilera, Juan Gabriel, El Divo de Juárez”, es lo que dice Fernando antes de llegar a la parte más conmovedora.

“Gracias por tu vida, tu música, tu obra, por tu amor eterno, gracias por tu tiempo… sabes, hoy sentí que perdí el tiempo…”, comenzaba a quebrársele la voz al conductor.