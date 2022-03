¿Se le imposibilita su labor periodística? El primer video que Fernando del Rincón publicó a su llegada a Polonia, daba cuenta de las horas de cansancio por el largo vuelo, pero lamentablemente no se podía mover del aeropuerto a raíz de que sus maletas no arribaron y tenía que esperarlas, con temor a perder todo su equipo para reportar.

¿Qué es lo que tuvo que hacer Fernando del Rincón para que no se le ‘echara a perder’ su cobertura en la guerra?

Para fortuna del periodista, tuvo una pronta solución al primer problema que tuvo en su cobertura de la guerra en Ucrania: “Lo siguiente que vamos a hacer, de acuerdo a la aerolínea es que viene en un segundo o tercer vuelo que llega a las 5 hora local y otro antes de la media noche, en cualquiera de esos dos podría llegar mi equipaje, entonces mañana hay otra salida para cruzar la frontera hacia Ucrania, vamos a tener que esperar…”, explicó.

Y es que el equipaje era bastante importante para Fernando del Rincón, porque si no tendría que conseguir el equipo de manera urgente y no sabía si pudiera hacerlo: “Tengo cosas que son indispensables y no puedo moverme sin ellas, entonces vamos a tener que pasar la noche en Polonia y ya espero poder tener mi equipaje esta noche y en caso de que no llegara nunca, bueno, ya hoy nos damos a la tarea de conseguir unos lugares para lo que necesito y armaré un equipo improvisado para llegar a Ucrania, así que después de 24 horas de viaje, con esa mala noticia, por algo pasan las cosas dicen…”, manifestó.