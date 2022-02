Estados Unidos Estados envía más tropas a sus aliados europeos a medida que se aumenta la tensión entre Rusia y Ucrania

Al menos 3,000 soldados estadounidenses fueron enviados cuando se avecina la amenaza de una posible invasión

El presidente Biden ha dicho que no enviará tropas a Ucrania para luchar contra ninguna incursión rusa, aunque EE.UU. está suministrando armas a Ucrania para defenderse

Aumenta la tensión entre Rusia y Ucrania. El presidente Joe Biden enviará alrededor de 2,000 soldados desde Fort Bragg, Carolina del Norte, a Polonia y Alemania esta semana y trasladará aproximadamente a otros 1,000 soldados con base en Alemania a Rumania, dijo el miércoles un alto funcionario de la administración.

Biden ha dicho que no enviará tropas estadounidenses a Ucrania para luchar contra ninguna incursión rusa, aunque Estados Unidos está suministrando armas a Ucrania para defenderse. Los movimientos militares se producen en medio de conversaciones estancadas con Rusia sobre su acumulación militar en las fronteras de Ucrania.

¿Qué significa la reciente acción de Biden?

Los movimientos militares subrayan los crecientes temores en toda Europa de que el presidente ruso, Vladimir Putin, esté a punto de invadir Ucrania. El funcionario de la administración habló bajo condición de anonimato para discutir movimientos militares aún no anunciados.

Los países más pequeños de la OTAN en el flanco oriental de la alianza temen que puedan ser los siguientes, aunque Rusia ha dicho que no tiene intención de iniciar un conflicto y está dispuesta a continuar con los esfuerzos diplomáticos, informó la agencia The Associated Press.