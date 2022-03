El periodista, fue identificado debido a las credenciales que manejaba del medio The New York Times y su pasaporte. El incidente, ocurrió en la tarde (hora local) de esté domingo, donde él, otro reportero y un chofer resultaron heridos; se conoce, que el segundo periodista se encuentra hospitalizado y recién salido de operación .

El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan, rindió declaraciones

“Obviamente, seguiremos muy de cerca este último acontecimiento y responderemos en consecuencia”, fue lo que expresó el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan al canal NBC. En un inicio las redes lo identificaron como reportero de ese periódico, ya que portaba una credencial del medio.

No obstante, el diario declaró que en Ucrania no estaba trabajando para la empresa, “Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de Brent Renaud. Brent era un cineasta talentoso que había contribuido a The New York Times a lo largo de los años”, señaló.