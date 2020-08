Fernando del Rincón sorprende con sus declaraciones

El periodista mexicano dice que el coronavirus no es una conspiración, es una realidad

“Habemos muchas personas en este planeta que podemos dar fe de que es una realidad”

El periodista mexicano Fernando del Rincón sorprende con sus declaraciones al decir que el coronavirus no es una conspiración, es una realidad, además de dirigirse “a todos los ignorantes que nos siguen privando del anhelo de volver a abrazar, besar y vivir”.

A punto de llegar a las 260 mil reproducciones y los 20 mil likes, entre ellos de su esposa, Jullye Giliberti, las actrices Daniela Alvarado y Scarlet Ortiz, el productor Pepe Garza, la cantante Tatiana y La Veneno Sandoval, exconductora de Suelta la sopa, esta publicación de Fernando del Rincón está disponible en sus redes sociales.

Fernando del Rincón aseguró que hay muchas personas que todavía siguen pensando, por desgracia, “que esto del coronavirus es un invento” y que no es cierto.

“Hay una gran cantidad de teorías de conspiración que lo único que están haciendo es hundir en la ignorancia y en el peligro de muerte a muchas personas. No es una teoría de la conspiración, es una realidad. Habemos muchas personas en este planeta que podemos dar fe de que es una realidad”.

El periodista mexicano confesó que personas cercanas a él han resultado infectadas por el coronavirus y han tenido que ser atendidas, superando la enfermedad, mientras que otras la han pasado muy mal, sin contar otro tipo de situaciones.

“Seguir pensando que el distanciamiento no es necesario, que usar una mascarilla no es necesaria y que seguir los lineamientos que se dan en las reaperturas no es necesario, es un gravísimo error. Es un gravísimo error que no solamente pone en riesgo la vida de muchas personas, de aquellos que obviamente no están cumpliendo, de aquellos que sí cumplimos y además está frenando el anhelo de todos: regresar a una vida un poco más normal”.

Fernando del Rincón lanzó un fuerte mensaje a todas las personas que no creen que el coronavirus es una realidad: les dijo que son unos ignorantes.

“Pero si lo quiere creer, haga las cosas bien por el bien de todos. Si no lo quiere creer, y quiere seguir siendo un ignorante, sígalo siendo, nada más por diversión. Entonces, lávese las manos, póngase una mascarilla, por seguirnos el juego a los que estamos locos, por seguirnos el juego a los que si creemos estas grandes mentiras de unas teorías de conspiración, solo por eso, sigamos el juego”.

Visiblemente molesto, el periodista mexicano comentó que a ver si así, dirigiéndose todavía a las personas que no creen que el coronavirus es una realidad, creyendo o no creyendo, nos da la oportunidad a todos de regresar a una nueva realidad.

“Porque, ustedes dirán, qué comodidad en su casa, ¿Fernando de qué se puede quejar? Porque me lo han dicho, la gente es muy ofensiva, últimamente. Le quiero decir algo: yo ya tengo mucho tiempo de no poder ver y abrazar a mis padres, a mis hermanos”, confesó Fernando del Rincón.

