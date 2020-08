La Veneno Sandoval sorprende con su afirmación

La conductora venezolana acepta que nunca tendrá el cuerpo de Maribel Guardia

“Yo tengo ese mismo atuendo pero no me queda así”, dijo La Veneno al ver la foto que subió la cantante y actriz costarricense

Lo que faltaba. La conductora venezolana Carolina La Veneno Sandoval sorprende con afirmación al aceptar que nunca tendrá el cuerpo de Maribel Guardia luego de ver una fotografía que compartió la actriz y cantante costarricense en redes sociales.

A punto de llegar a los 80 mil likes, esta publicación de Maribel Guardia, quien frecuentemente complace a sus admiradores con imágenes de este tipo, está disponible en su cuenta oficial de Instagram.

“Buenas noches, que sueñes con un mundo mejor, donde todos nos amemos y respetemos, besos desde el gym”, posteó Maribel Guardia, quien luce un original atuendo que resalta su envidiable figura a sus 61 años de edad.

Una de las famosas que reaccionó a esta fotografía fue La Veneno Sandoval, exconductora de Suelta la sopa de Telemundo, quien no tuvo problemas en hacer la siguiente afirmación: “Yo tengo ese mismo #ootd (“outfit of the day”, que podría traducirse como “atuendo del día”), pero no me queda así @maribel guardia #teamo”.

De inmediato, la actriz y cantante costarricense le respondió: “@venenosandoval te has de ver preciosa”, acompañado de un emoticón de una carita enamorada, aunque algunas personas no pensaron lo mismo.

“@venenosandoval Nadie te preguntó, amor”, “@venenosandoval lo bueno que lo reconoces”, “@venenosandoval ¿ni con la caja te queda así? Ojo, es una pregunta, no estoy ofendiendo”.

Por su parte, una admiradora de la conductora venezolana se expresó de la siguiente manera: “@venenosandoval para mí @sueltalasopatv murió el día que ya no llegaste, ese programa no es lo mismo sin ti, mujer”, lo que provocó esta respuesta: “Así es, amor, pero tenemos la opción de estar con ella en El Trasnocho con Caro a la misma hora, 3 p.m. y es más divertido”.

Después de que se diera a conocer de manera oficial que Carolina La Veneno Sandoval estaba fuera del programa Suelta la sopa de Telemundo, la conductora venezolana ha estado en el ojo del huracán, ya sea por sus indirectas o contundentes mensajes hacia sus excompañeros a través de sus redes sociales o por su participación en El Trasnocho con Caro.

La Veneno Sandoval suele ser muy activa en las redes sociales, ya sea dando likes a diferentes publicaciones o mandando mensajes a varios famosos, como en este caso, que sin reparo aceptó que nunca tendrá el cuerpo de Maribel Guardia y así se lo dijo a la actriz y cantante costarricense.

En una de las noticias más recientes que se tienen de La Veneno Sandoval, se afirma que prepara una demanda contra High Hill, productora del programa Suelta la sopa, incluso ella mencionó en una charla que tuvo con la actriz mexicana Lucía Méndez que no tiene problema alguno con Telemundo.