Fernando del Rincón devastado Nicolás Maduro: “La vida real. No la vida perfecta de Instagram”

En el clip compartido por del Rincón se le puede ver bastante frutado como nunca antes se le había visto, explicando las razones por la cual no ha podido dormir bien: “He pasado muy mal la noche, no dormí casi nada, esta es la vida real no es la felicidad siempre”, comenzó diciendo en su video.

“No tengo cabeza cuando hay un prófugo de la justicia en mi país y lo reciben con honores. No tengo cabeza cuando hay dos entes que están vinculados y señalados, incluso, hasta por crímenes de lesa humanidad. El simple hecho de relacionarse con esas reputaciones, es increíble e insostenible lo que ocurre en México”, agregó Fernando.