La periodista hondureña preocupa a sus seguidores

Neida Sandoval revela que su esposo, David Cochran, está en el hospital

“Hoy llevamos 13 días aquí. El hospital está repleto de pacientes con Covid”, confesó Neida

Y como si no fuera suficiente de malas noticias, la periodista hondureña Neida Sandoval preocupa a sus seguidores y revela que su esposo, David Cochran, está en el hospital, con riesgo por coronavirus de más pacientes.

La exconductora de Despierta América de Univisión (de 1997 a 2013) compartió un revelador mensaje a través de su cuenta oficial de Instagram, el cual está a punto de llegar a los 5 mil likes.

Con cubrebocas y careta para protegerse del coronavirus, la periodista hondureña Neida Sandoval se expresó de la siguiente manera después de saludar a sus seguidores y desearles un “bendecido sábado”.

“Las ironías de la vida!!! Con este look he pasado dos semanas, mi esposo está en el hospital desde el pasado lunes 15 de junio y así con doble protección lo visito a diario!!! Pasé tres meses de cuarentena junto a mis hijos y mi esposo encerrados para evitar contagiarnos del Covid-19. Pero los imprevistos llegan en un abrir y cerrar de ojos!!!”.

“Hace dos semanas, mi esposo se cayó, se quebró 4 costillas en varias partes!!! Como toma anticoagulantes, le dio una severa hemorragia interna y se puso grave, una costilla le pinchó el pulmón izquierdo!!! Llegó la ambulancia!!! Lo trasladaron al hospital más cercano!!! Estaba desfalleciente y entró a emergencia!!! Lo operaron dos veces. Le pusieron dos tubos en el pecho para drenar la hemorragia!!! El cirujano y personal médico lo han atendido muy bien!!!, confesó Neida Sandoval sobre la situación de su esposo, David Cochran, quien es un militar veterano de los EE.UU.

“Gracias a Dios, David está mejorando!!! Hemos orado mucho y Dios nos está contestando nuestras plegarias”, expresó la periodista hondureña.

Y cuando parecía que lo peor ya había pasado, Neida Sandoval compartió lo siguiente: “Hoy llevamos 13 días aquí. El hospital está repleto de pacientes con Covid (coronavirus), paso todos los días por el área de emergencia y veo las caras de aflicción de tantas personas enfermas y sus familiares!!!”.

“He tenido el privilegio de visitar a mi esposo todos los días por estos 13 días. Paso un promedio de 10 horas con él y por ello doy gracias, poder verlo y cuidarlo. Hoy nos restringieron las visitas a 4 horas. Da frustración no poder estar con tu familiar enfermo, sobre todo cuando vives con temor de contagiarte con el agresivo virus (coronavirus) o que él se contagie!!!”.

La exconductora de Despierta América de Univisión hace el siguiente llamado: “Comprendo las restricciones porque el hospital cada día recibe más contagiados y muchas personas que llegan de visita no se protegen como deberían y son un foco de contagio!!! Hoy llegué como todos los días al hospital y pasé un mal momento con el encargado de seguridad que atiende la puerta. No tenía su mascarilla puesta, y cuando le reclamé, me contestó de mala manera!!! Si no da el ejemplo, ¿cómo puede exigir?”.