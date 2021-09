Las respuestas por parte de las organizaciones no han faltado y juzgan las acciones que realizó el presidente de México. De acuerdo con la agencia Efe, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) declaró este sábado “persona non grata” al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, “por su apoyo y reconocimiento a los dictadores Nicolás Maduro y Miguel Díaz-Canel”. Archivado como: AMLO recibe Nicolás Maduro

Los resultados llegaron de inmediato en contra de Andrés Manuel López Obrador. Por ejemplo, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio condenó las acciones del presidente mexicano encasillándolo como ‘persona non grata’. Mientras que el presidente de Uruguay, se retiró de la reunión del CELAC antes de la participación de Díaz Canel; mientras tanto, la administración de Colombia envió fuerte mensaje contra la presencia de Maduro en la Cumbre. ¿Podrá acabar bien la Cumbre para AMLO?

Mientras en la Cumbre CELAC, los escándalos no paran para el presidente de México

Mientras en la Cumbre CELAC, los escándalos no paran para el presidente de México

Tal parece que AMLO está teniendo bastantes problemáticas y no sólo con la opinión de ciertas organizaciones, sino también con representantes de diferentes naciones. Además, en medio de las ‘tensiones’ que ha tenido con Estados Unidos, el presidente mexicano parece querer hacer más peticiones para Biden en busca de una ayuda y alianza con Canadá.

Ante la idea de construir en el continente americano una alianza como la que existe en la Unión Europea, el presidente de México señaló que este ideal sería posible si se llega a acuerdos sobre tres cuestiones básicas: la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, la cooperación para el desarrollo y la ayuda mutua para combatir la desigualdad y la discriminación. Tal parece que los representantes que asistieron a la reunión, deseaban dejar claro que eso sólo existiría el día en que se acabara la ‘opresión’ en ciertos países latinoamericanos. Archivado como: AMLO recibe Nicolás Maduro

No obstante, agregó que se requiere de una planificación conjunta y la cooperación de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para promover la comunidad económica en la región. Todo parecía marchar bien, hasta que criticó (nuevamente) a Estados Unidos. ¿Quiere una unión con una administración que critica?

Como el caso de El presidente boliviano, Luis Arce. Él criticó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y reclamó un organismo “que funcione con prácticas democráticas y que responda a la realidad respaldando la soberanía de los países y sin que haya interferencias”. Además, agregó que: “La OEA no sirve, el interés financiero no puede estar por encima del interés social”, señaló el presidente Arce.

El un intento de solidaridad, el presidente de México comentó que sería un gesto de “buena voluntad” que Estados Unidos donará vacunas contra la COVID-19 a países de la región que no han tenido la posibilidad de proteger a sus pueblos contra el coronavirus. La respuesta a su petición, abrió un debate contra Estados Unidos por parte de otros jefes de nación.

El escándalo de la Cumbre

La presencia de Nicolás Maduro marcó un hito en la Cumbre, debido a que no se esperaba su participación y provocó duras críticas hacia su forma de administrar la nación. Por dicho motivo, fue el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, en mencionar que su presencia no era bien vista e hizo de la reunión un momento sin precedentes.

El presidente uruguayo, Luis Lacalle, cuestionó directamente a Cuba, Venezuela y Nicaragua, y dijo que no se podía ser complaciente “cuando no hay democracia plena, separación de poderes y se utiliza los aparatos del Estado para reprimir a los disidentes y encarcelar a los opositores”, destacó la agencia Efe. No tardó en obtener una respuesta de Maduro.